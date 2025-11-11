Операція Мідас: у НАБУ сказали, що чекає на головного підозрюваного бізнесмена

Бізнесмен, якого підозрюють в організації злочинної корупційної схеми, втік із країни перед початком обшуків.

Міндіча намагатимуться повернути в Україну / Колаж: Главред, фото: НАБУ, УНІАН

Що відомо:

Одним із фігурантів корупційного скандалу є Тимур Міндіч

Тимур Міндіч втік із країни перед початком обшуків

НАБУ планує повернути Міндіча в Україну

Корупційний скандал у сфері енергетики набирає обертів. НАБУ намагається повернути бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації корупційної схеми. Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, пише Українська правда.

"Ми досліджуємо обставини його втечі, ми детально розбираємо крок за кроком, хто йому допомагав. Цьому всьому буде дана належна оцінка.

У НАБУ стверджують, що вести справу щодо Міндіча та інших учасників схеми було складно, оскільки вони добре охороняються і частина використовували засоби конспірації, змінювали транспорт і засоби зв'язку.

"Нам дуже неприємно, що він, найімовірніше, дізнався про те, що в нього відбудуться обшуки, і залишив територію України, але ми зробимо все, щоб спробувати його повернути в країну", - сказав Абакумов.

Наразі Тимур Міндіч може перебувати вже в Ізраїлі. НАБУ нагадує про існування практики "видачі" громадян.

"Будемо дивитися, де він перебуває. Я сьогодні чув, що він уже в Ізраїлі (у Тель-Авіві - ред.), тому будемо робити все для того, щоб повернути", - підсумував Абакумов.

Операція Мідас - що відомо

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Деталі справи і перші відеодокази було представлено 10 листопада в рамках операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники і бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

Розслідування НАБУ і САП виявило розгалужену схему корупції серед українських чиновників, пов'язану з державним підприємством "Енергоатом". За даними бюро, злочинна організація отримувала від контрагентів компанії від 10 до 15% від суми контрактів. Як встановило слідство, підприємства-партнери "Енергоатому" змушували платити "відкати", щоб уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника. Сама схема мала внутрішню назву "шлагбаум".

До її реалізації, за інформацією НАБУ, причетні колишній заступник голови Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також ексспівробітник правоохоронних органів, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в "Енергоатомі".

Згодом в Офісі президента відреагували на розслідування НАБУ і САП про розкрадання 100 мільйонів доларів, наголосивши на необхідності невідворотного покарання. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що кожному винному має бути забезпечено невідворотне покарання.

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який покладається запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

