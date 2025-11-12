Як Міндічу вдалося перетнути кордон: в ДПСУ зробили заяву

В ДПСУ розповіли про перетин кордону Тимуром Міндічем.

Головне із заяви ДПСУ:

Перетин кордону Міндічем відбувався законно

Він мав усі документи, які дають право на перетин кордону

Відносно нього не було обмежень про заборону виїзду

Державна прикордонна служба України провела перевірку інформації щодо перетину кордону громадянином Тимуром Міндічем. Про це ДПСУ повідомила в Telegram.

Так, за результатами перевірки відомо, що перетин кордону Міндічем відбувався законно.

"Тимур Міндіч був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", - йдеться у повідомленні.

У службі додали, що відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України.

"ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону", - заявили у відомстві.

Водночас, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Суспільному сказав, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей віком до 18 років.

Санкції проти Тимура Міндіча

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Ради національної безпеки і оборони пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Операція НАБУ - що відомо

Як повідомляв Главред, 10 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з корупцією в енергетиці. Він наголосив, що чистота в Енергоатомі є пріоритетом, адже саме ця компанія забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що НАБУ намагається повернути бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації корупційної схеми.

