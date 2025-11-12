Як Міндічу вдалося перетнути кордон: в ДПСУ зробили заяву

Головне із заяви ДПСУ:
- Перетин кордону Міндічем відбувався законно
- Він мав усі документи, які дають право на перетин кордону
- Відносно нього не було обмежень про заборону виїзду
Державна прикордонна служба України провела перевірку інформації щодо перетину кордону громадянином Тимуром Міндічем. Про це ДПСУ повідомила в Telegram.
Так, за результатами перевірки відомо, що перетин кордону Міндічем відбувався законно.
"Тимур Міндіч був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", - йдеться у повідомленні.
У службі додали, що відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України.
"ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону", - заявили у відомстві.
Водночас, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Суспільному сказав, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей віком до 18 років.
Санкції проти Тимура Міндіча
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Ради національної безпеки і оборони пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Операція НАБУ - що відомо
Як повідомляв Главред, 10 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з корупцією в енергетиці. Він наголосив, що чистота в Енергоатомі є пріоритетом, адже саме ця компанія забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації.
Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що НАБУ намагається повернути бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації корупційної схеми.
Про джерело: Державна прикордонна служба України
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.
