Як Міндічу вдалося перетнути кордон: в ДПСУ зробили заяву

Марія Николишин
12 листопада 2025, 17:23
В ДПСУ розповіли про перетин кордону Тимуром Міндічем.
Як Міндічу вдалося перетнути кордон: в ДПСУ зробили заяву
Як Міндічу вдалося перетнути кордон / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DPSUkraine

Головне із заяви ДПСУ:

  • Перетин кордону Міндічем відбувався законно
  • Він мав усі документи, які дають право на перетин кордону
  • Відносно нього не було обмежень про заборону виїзду

Державна прикордонна служба України провела перевірку інформації щодо перетину кордону громадянином Тимуром Міндічем. Про це ДПСУ повідомила в Telegram.

Так, за результатами перевірки відомо, що перетин кордону Міндічем відбувався законно.

"Тимур Міндіч був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", - йдеться у повідомленні.

У службі додали, що відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України.

"ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону", - заявили у відомстві.

Водночас, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Суспільному сказав, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей віком до 18 років.

Санкції проти Тимура Міндіча

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Ради національної безпеки і оборони пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Операція НАБУ - що відомо

Як повідомляв Главред, 10 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з корупцією в енергетиці. Він наголосив, що чистота в Енергоатомі є пріоритетом, адже саме ця компанія забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що НАБУ намагається повернути бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації корупційної схеми.

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ДПСУ новини України Андрій Демченко
