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Коли ЄС відмовиться від нафти і газу, на Росію очікує така бідність, яку вона ще не бачили - Подоляк

28 квітня 2022, 11:39

Світ не може собі дозволити залежати від держави-агресора, тому рішення щодо енергоносіїв з РФ – це питання часу, сказав Михайло Подоляк.

На Москву очікує тотальна політична та економічна ізоляція - Подоляк / УНИАН

Росія чітко показала, що вона більше не є надійним і прогнозованим партнером. Тому відмова від її нафти і газу є найбільш оптимальним виходом із ситуації. На міжнародне співтовариство також очікують свої витрати, проте перебудуватися дешевше, ніж не зробити таких кроків. Москву очікує масштабна економічна і політична ізоляція, яка призведе до такої бідності, яку країна ще не бачила. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що відмова Європи від енергоносіїв з Росії – лише питання часу. Світ не може дозволити собі бути залежним від держави-агресора.

За його словами, РФ вже "припинила бути надійним і прогнозованим партнером". Отже, відмова від її нафти - "не тільки моральна відповідальність, а й розрахунок".

На міжнародне співтовариство очікує дорога "перебудова" енергетичної політики, проте вона виправдана.

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"Швидко перебудуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не настільки дорого, як якщо цього не зробити", - сказав чиновник.

читайте такожДруг Путіна зробив прогноз про "дуже складну ситуацію" у РФ - у Зеленського у відповідь рознесли КремльТакож він додав, що на Росію вже середньостроковій перспективі очікує тотальна економічна і політична ізоляція. В результаті країна зіткнеться з колосальною бідністю.

"У середньостроковій перспективі на Москву чекатиме тотальна економічна і політична ізоляція. Як наслідок - бідність у масштабах, яких Росія ще не бачила", - підкреслив Михайло Подоляк.

Росії прогнозують дефолт

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що РФ, швидше за все, вже в цьому році зіткнеться з дефолтом за своїми зовнішніми позиками. Казначейство США зупинило виплати доларових боргів з рахунків Росії в американських банках. Це сталося після нападу Росії на територію України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала, що Росії не вдасться уникнути дефолту. Санкції через військове вторгнення в Україну посилюються. ВВП держави має скоротитися на 11%.

Керівник російського ВТБ Банку Андрій Костін раніше заявив, що на Росію через санкції Заходу може очікувати дефолт за державним боргом. Після 4 травня, коли вірогідний дефолт, іноземні інвестори можуть виступити з позовом на вимогу своїх грошей. Можливо, ситуація призведе до певних проблем.

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