Санкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в Україну

Росіяни через санкції Заходу не зможуть виробляти ЗРК-Бук на заводі УМЗ / Генштаб ЗСУ

У Росії фактично припинено роботу Ульянівського механічного заводу. Там виробляли радіолокаційні системи та засоби протиповітряної оборони ближньої та середньої дальності, призначені для армії. Більшість компонентів для їх виготовлення постачала Німеччина, яка розірвала співпрацю після нападу Москви на Київ. Працівників заводу або відправляють у відпустку за свій рахунок, або везуть воювати з Україною. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як розповіли у ГУР, виробництво на Ульянівському механічному заводі фактично зупинено. Завод виготовляв радіолокаційні системи та засоби протиповітряної оборони для потреб сухопутних військ РФ.

"Виробничі потужності "Ульянівського механічного заводу" (АТ "УМЗ", Ульянівськ) фактично зупинені. "УМЗ" - виробник радіолокаційних систем і засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК" Бук", ЗРК" Куб", ЗПРК "Тунгуска")", - зазначили в розвідці.

За даними українських розвідників, завод зупинив роботу через те, що для виробництва військової техніки потрібно багато імпортних комплектуючих. Раніше їх постачала Німеччина, але вона припинила продажі після нападу Росії на Україну.

Відтепер керівництво вивчає можливість обійти санкції і продовжити постачання на завод, але вже через треті країни. Наразі працівникам УМЗ пропонують два варіанти - відпустка за свій рахунок, або контракт з російськими військами і участь у війні проти України за 50 тисяч рублів на місяць.

"Працівникам надають вибір: йти в неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада - "оператор-навідник "ЗРК" "Бук". Пропонована зарплата - 50000 рублів на місяць", - підкреслили в Міноборони.

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Санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський різко піддав критиці Захід через занадто слабкі санкції проти РФ. За його словами, країни західного світу надають допомогу несвоєчасно і не готові до відмови від заборони на купівлю російських газу і нафти. При цьому вони не можуть відключити від SWIFT Сбербанк Росії.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розкритикував Європу за неспроможність обмежень щодо Росії. Він акцентував увагу на тому, що європейські країни роздумують над своїми рішеннями у той час, коли Путін веде жорстоку війну проти України. У таких умовах рубль вже почав зміцнюватися.

Раніше Європейський Союз запустив нові санкції проти РФ. У переліку фізичних осіб, які потрапили під санкції, опинилися глава Ощадбанку Герман Греф, а також олігархи Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг і Борис Ротенберг. Активи ВТБ, Новікомбанку, Совкомбанку і Открытие відтепер заморожені.

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