УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Санкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в Україну

17 квітня 2022, 15:03

У РФ зупинена робота Ульянівського механічного заводу, який виробляв ЗРК Бук і Куб, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс Тунгуска.

ЗРК Бук Росія
Росіяни через санкції Заходу не зможуть виробляти ЗРК-Бук на заводі УМЗ / Генштаб ЗСУ

У Росії фактично припинено роботу Ульянівського механічного заводу. Там виробляли радіолокаційні системи та засоби протиповітряної оборони ближньої та середньої дальності, призначені для армії. Більшість компонентів для їх виготовлення постачала Німеччина, яка розірвала співпрацю після нападу Москви на Київ. Працівників заводу або відправляють у відпустку за свій рахунок, або везуть воювати з Україною. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як розповіли у ГУР, виробництво на Ульянівському механічному заводі фактично зупинено. Завод виготовляв радіолокаційні системи та засоби протиповітряної оборони для потреб сухопутних військ РФ.

"Виробничі потужності "Ульянівського механічного заводу" (АТ "УМЗ", Ульянівськ) фактично зупинені. "УМЗ" - виробник радіолокаційних систем і засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК" Бук", ЗРК" Куб", ЗПРК "Тунгуска")", - зазначили в розвідці.

За даними українських розвідників, завод зупинив роботу через те, що для виробництва військової техніки потрібно багато імпортних комплектуючих. Раніше їх постачала Німеччина, але вона припинила продажі після нападу Росії на Україну.

Відтепер керівництво вивчає можливість обійти санкції і продовжити постачання на завод, але вже через треті країни. Наразі працівникам УМЗ пропонують два варіанти - відпустка за свій рахунок, або контракт з російськими військами і участь у війні проти України за 50 тисяч рублів на місяць.

"Працівникам надають вибір: йти в неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада - "оператор-навідник "ЗРК" "Бук". Пропонована зарплата - 50000 рублів на місяць", - підкреслили в Міноборони.

Дивіться відео ТСН - чому окупанти РФ приїхали в Україну на старій техніці

Санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський різко піддав критиці Захід через занадто слабкі санкції проти РФ. За його словами, країни західного світу надають допомогу несвоєчасно і не готові до відмови від заборони на купівлю російських газу і нафти. При цьому вони не можуть відключити від SWIFT Сбербанк Росії.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розкритикував Європу за неспроможність обмежень щодо Росії. Він акцентував увагу на тому, що європейські країни роздумують над своїми рішеннями у той час, коли Путін веде жорстоку війну проти України. У таких умовах рубль вже почав зміцнюватися.

Раніше Європейський Союз запустив нові санкції проти РФ. У переліку фізичних осіб, які потрапили під санкції, опинилися глава Ощадбанку Герман Греф, а також олігархи Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг і Борис Ротенберг. Активи ВТБ, Новікомбанку, Совкомбанку і Открытие відтепер заморожені.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії ПВО заводы санкції проти Росії
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: Тільцям - витрати, Скорпіонам - втілення мрії, Рибам - ворогиГороскоп на тиждень 18-24 квітня: Тільцям - витрати, Скорпіонам - втілення мрії, Рибам - вороги Синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішаєСиноптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає Погода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде снігПогода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде сніг Кінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА ГриКінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА Гри Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустрічГороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч
Підтримайте Главред

Останні новини

15:03

Санкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в Україну

15:03

Чому росіяни ще не скоро визнають помилку ПутінаПогляд

14:58

У РФ не дорахувалися половини екіпажу крейсера Москва: з'явилося несподіване розслідуванняВідео

14:38

Знущалися неодноразово: на Запоріжжі "дикуни-рашисти" по-звірячому зґвалтували місцеву жителькуВідео

14:17

Прикмети на 18 квітня: що не можна робити у Великий понеділок і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
14:02

Росія не може розпочати наступ на Донбас, ЗСУ потужно стримують армію окупанта - МіноборониВідео

14:01

У Маріуполі кадирівці заради піар-відео обстрілюють багатоповерхівки: там можуть бути цивільніВідео

13:57

"Наші дії - другий гітлеризм": опубліковано щоденник офіцера-окупанта з РФФотоВідео

13:34

Тілами вбитих засіяні вулиці: у мережі з’явилися нові жахливі кадри зі зруйнованого орками МаріуполяВідео

13:22

Путін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в КремліВідео

13:19

Як Герасим - Муму: чому війною проти України Росія втопила мрії про імперіюПогляд

13:09

Гороскоп Таро на травень 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

12:56

Окупанти влаштували розбірки в Новій Каховці: орки з ОРДЛО відкрили вогонь по росгвардійцяхВідео

12:54

Тричі стріляли в голову: окупанти затрелили українку, бо "в неї брат служить"Відео

12:52

Україна вимагає від РФ відкрити коридори, щоб вивезти з Маріуполя жінок, дітей і поранених військовихВідео

12:31

Контрудар на Донбасі: ворога відкинули назад, ЗСУ вийшли на нові рубежіВідео

12:15

Меган Маркл підтримала українців гаслом "Слава Україні"

12:07

Кремль готує нову брехню для виправдання звірств армії РФ щодо цивільних – МЗС БританіїВідео

11:58

ЗСУ зупинили прорив рашистів: десантники "підсмажили" сотню орків разом з технікоюВідео

11:53

У Росії десятки військових втекли з польових таборів, щоб не воювати з УкраїноюВідео

Реклама
11:25

"РФ програє": у Зеленського пояснили, чому Путіну світить провал в УкраїніВідео

11:23

Як Україна знову зриває плани бункерного дідаПогляд

10:56

"Кат Алеппо" завалить позиції ЗСУ тілами орків: експерт пояснив методи командувача наступом РФВідео

10:55

У британській розвідці розкрили мету РФ в Україні та напрямок головного ударуВідео

10:52

Нові санкції ЄС вдарять по "Сбербанку" - ЗМІВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи

10:25

РФ завдала ракетного удару по Київщині: у Броварах перебої з електроенергією та водоюВідео

10:09

Воювати з Україною не готові: війська РФ міркували про атаку з Придністров'я, але план проваливсяВідео

10:05

Нова "суперзброя" Кремля: в РФ придумали танк, що стріляє фекаліями - він ламатиме дух противникаВідео

10:03

Купа брухту: ЗСУ показали, як знищили російський безпілотник "Орлан-10" за 100 тисяч доларівФото

09:30

Кремль готується провести десантну морську операцію в Україні – Генштаб

09:28

Кадирівці вступили в "запеклий" бій з бандерівським повітрям - епічні кадриВідео

09:14

"Метод сервелата" не спрацював: чому важливо скоріше закінчити війну в УкраїніПогляд

08:50

Гороскоп Таро на травень 2022: Овнам – гроші, Стрільцям – переїзд, Левам – погана новинаВідео

08:41

Війна в Україні: новий наступ окупантів розпочнеться найближчими днями - NBCВідео

08:35

Страсний тиждень 2022: значення кожного дня, що можна їсти

08:17

"Битва за Донбас вирішить хід усієї війни": експерт назвав два варіанти закінчення воєнних дійВідео

08:07

Угруповання військ РФ під обложеним Маріуполем зменшилося вдвічі - АрестовичВідео

07:35

Лишилося тільки згарище: ЗСУ знищили Корсаром на Херсонщині російські "Тигри", БМП-3 та піхотуФотоВідео

07:22

Пропагандист Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через втрату крейсера МоскваВідео

Реклама
06:43

Вертольоти, гармати і дрони: в Україну прибула зі США перша партія нової військової допомогиВідео

06:29

Путіну краще не починати битву на ДонбасіПогляд

06:28

Втрати України у війні в 10 разів менші, ніж у окупантів - АрестовичВідео

05:48

Путін вірить, що виграє війну в Україні - канцлер Австрії

05:12

Знищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУВідео

04:50

Якщо Україна переможе на полі бою Росію, вона стане новим лідером Заходу - ІлларіоновВідео

04:13

"Андрюха мав рацію": Потап згадав пророчі слова Кузьми Скрябіна про війнуВідео

03:40

Синоптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спека

03:04

Гороскоп Таро на тиждень 18-24 квітня: Близнюкам - суперники, Скорпіонам - успіх в грошах

02:30

"Наші сусіди не зможуть стояти осторонь ": Тука не виключив прямого втручання країн НАТО у війну

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти