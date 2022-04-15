"Буде як з запуском супутників на батуті": експерт пояснив, чому економіка РФ досі витримує санкції

Георгій Тука пояснив, чому економіка РФ досі витримує санкції/ Главред

Запроваджені проти Росії санкції не мають миттєвого ефекту. Тому не потрібно розчаровуватися, коли ми бачимо, що російська економіка все ще працює і поки що витримує ці обмеження.

Те, що відбувається в РФ зараз на фоні санкцій, є лише початком процесу. Катастрофічна шкода, яку понесе економіка країни-агресорки, невідворотня. Про це заявив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексочільник Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді.

Тука нагадав, що у 2014 році США ввели проти Росії санкції, які торкнулися, зокрема, деяких напрямків використання високотехнологічної продукції. Тоді росіяни насміхалися і жартували з цього приводу. При цьому директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін навіть заявляв, що росіяни доберуться до Міжнародної космічної станції і без американців.

"А Ілон Маск тоді жартував: "На батуті скакати будете?". Як би росіяни не надували щоки, але за вісім років Росія не запустила жодного супутника, хоча вони фізично виготовлені і лежать на складах "Роскосмосу", але в них не вистачає невеличкої кількості складових, зокрема, деяких чіпів, які виготовляються в США, і їх також торкнулися санкції. За вісім років аналогів у рукожопій Росії не тільки не змогли створити, але й не змогли знайти ніде в світі", – каже Георгій Тука.

Санкції західних держав впливають і на можливості Росії виготовляти зброю, зокрема, ракети, якими вона закидає Україну. Тому це неминуче буде призводити до зниження інтенсивності ведення бойових дій в Україні.

"І справа не тільки в ракетах, але й у навігаційному обладнанні для аерокосмічних військ РФ, яке так само використовує певні електронні складові, які Росія отримувала ззовні і на які зараз розповсюджуються санкції. Навігаційні прилади механізованих частин – так само. Пристрої для керування великими угрупованнями збройних сил, які ґрунтуються на використанні сучасної електроніки – та сама історія", – розповідає експерт.

Також раніше Тука зазначав, що війна Росії проти України уже перейшла на другий етап – тепер бої точаться на Сході та Півдні Української держави. Тактика РФ і її застосування зброї буде відмінним від того, що було раніше. Зокрема, російська армія ще активніше застосовуватиме авіацію та ракети.

Нагадаємо, за словами Георгія Туки, імідж російської армії суттєво змінився від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від статусу "другої найсильнішої у світі" армія РФ опустилася до "збіговиська мародерів, ґвалтівників і вбивць". Проте українцям не варто розслаблятися, дивлячись відео розтрощеної російської техніки та плаваючих у водоймах танків. Адже якщо ми втратимо пильність, РФ може вдарити сильніше.

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