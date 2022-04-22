Росії загрожує дефолт і кредитна блокада – глава одного з найбільших банків РФ

Росії загрожує організований дефолт - глава ВТБ Костін / УНІАН

У зв'язку з санкціями Заходу Росія може зіткнутися з дефолтом за державним боргом. Іноземні інвестори, ймовірно, об'єднаються, подадуть позов, і вимагатимуть свої гроші. Російські компанії і держави більше не зможуть брати кредити в західних країнах. Кредити з Китаю будуть дорожчими. Про це заявив глава ВТБ Банку Андрій Костін.

"Росія може зіткнутися з "організованим" дефолтом за державним боргом через західні санкції, який не слід розглядати як технічний дефолт", - цитує його інформагентство Reuters.

читайте такожСанкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в УкраїнуАгентство відзначає, що після того, як відбудеться дефолт (4 травня), іноземні інвестори можуть об'єднатися і подати вже колективний позов з вимогою повернення своїх грошей. Ситуація може призвести до певних проблем.

Також російські компанії і держава не зможуть кредитуватися в банках на Заході. Гроші для них будуть дорогими, якщо кредити оформлять у Китаї.

Підкреслюється, що наразі складно спрогнозувати подальші події, тому що війна Росії проти України триває.

Дефолт у Росії

В агентстві Bloomberg раніше заявили, що, скоріше за все, Росія цього року зіткнеться з дефолтом за зовнішніми позиками. Казначейство США припинило виплати доларових боргів з рахунків РФ в американських банках. Ситуація сталася через військовий напад Москви на Україну.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала, що Росії не вдасться уникнути дефолту. Санкції проти російської держави у зв'язку з військовим вторгненням в Україну тільки посилюються. ВВП РФ має скоротитися на 11%.

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