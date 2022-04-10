На Росію чекає дефолт цього року з ймовірністю 90% - Bloomberg

Перший за століття зовнішній дефолт Росії неминучий - Bloomberg / ua.depositphotos.com

Фактично неминучий перший зовнішній дефолт Росії - з 1917 року, з часів Жовтневого перевороту, через введені проти країни жорстких санкцій за напад на Україну. Такої думки дотримується авторитетне західне ділове агентство Bloomberg.

Дефолт РФ загрожує на тлі того, що Казначейство США призупинило виплати доларових боргів з рахунків Росії в американських банках. Коли спроба платежу у твердій валюті була заблокована, Росія порушила умови щодо двох випусків облігацій. І заплатила західним інвесторам рублями замість раніше обумовлених доларів.

"Це підштовхнуло годинник зворотного відліку на крок ближче до дефолту. Ризики дефолту в РФ з'явилися після вторгнення Росії в Україну в лютому і санкцій проти агресора - російських банків, компаній і олігархів", — вважають в Bloomberg.

Останній пропуск виплат Росією за зовнішнім боргом був після Жовтневого перевороту в 1917 році.

"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", — заявив головний інвестиційний директор Берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

"Путін своїми діями в Україні перетнув рубікон. Росія буде в стані дефолту протягом, можливо, десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високі витрати на запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для Росії і росіян", - погодився з колегою і компанії Bluebay Asset Management стратег-аналітик тім Еш.

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Нагадаємо, раніше представник Білого дому Дженніфер Псакі сказала, що американські санкції, які вводить адміністрація США проти Росії через військову агресію проти України, спрямовані на те, щоб змусити Москву вибирати між дефолтом і виснаженням її доларових резервів,

"Мета - змусити їх зробити вибір. Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, які ми вводимо. Вони будуть змушені вибирати між спустошенням залишилися цінних доларових резервів, використанням нової виручки і - дефолтом", - говорить вона.

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