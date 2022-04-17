"Питання часу": в ЄК розповіли, коли чекати на державний дефолт РФ

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Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен заявила про те, що Росія не зможе уникнути державного дефолту.

"За останніми прогнозами, ВВП Росії скоротиться на 11%. Державний дефолт в Росії - лише питання часу", - цитує її Bild.

Глава ЄК вважає, що санкції проти РФ з кожним тижнем все сильніше діють на економіку РФ.

Відповідаючи на питання про деталі підготовлюваного шостого пакету санкцій, вона згадала російський банківський сектор, включаючи Ощадбанк. Також вона заявила про необхідність вжити заходів проти експорту Росією нафти. Однак, за її словами, не можна допустити, щоб РФ продавала нафту, яка зараз йде в ЄС, на інших ринках за вищими цінами, тому ЄС "розробляють розумні механізми" подолання такої ситуації.

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Нагадаємо, США готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. На цей же раз обмеження торкнуться 120 компаній, сказав директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

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