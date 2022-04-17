УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Питання часу": в ЄК розповіли, коли чекати на державний дефолт РФ

17 квітня 2022, 15:27

Санкції проти РФ з кожним тижнем все сильніше діють на економіку РФ, говорить Урсула фон дер Ляйен.

Санкції проти Росії
/ gettyimages

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен заявила про те, що Росія не зможе уникнути державного дефолту.

"За останніми прогнозами, ВВП Росії скоротиться на 11%. Державний дефолт в Росії - лише питання часу", - цитує її Bild.

Глава ЄК вважає, що санкції проти РФ з кожним тижнем все сильніше діють на економіку РФ.

Відповідаючи на питання про деталі підготовлюваного шостого пакету санкцій, вона згадала російський банківський сектор, включаючи Ощадбанк. Також вона заявила про необхідність вжити заходів проти експорту Росією нафти. Однак, за її словами, не можна допустити, щоб РФ продавала нафту, яка зараз йде в ЄС, на інших ринках за вищими цінами, тому ЄС "розробляють розумні механізми" подолання такої ситуації.

читайте такожВиснаження або дефолт: у США назвали мету удушення РФ новими санкціями

Нагадаємо, США готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. На цей же раз обмеження торкнуться 120 компаній, сказав директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Читайте ще:

viber
новини Росії санкції дефолт
Реклама
Популярне
День перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в УкраїніДень перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в Україні Жаба душить часто: названо самі заздрісні знаки зодіакуЖаба душить часто: названо самі заздрісні знаки зодіаку Захід зробив Росії останнє попередженняЗахід зробив Росії останнє попередження Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустрічГороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч Навіть крутіше Bayraktar: ударні дрони армії США MQ-9 Reaper надійдуть на озброєння УкраїниНавіть крутіше Bayraktar: ударні дрони армії США MQ-9 Reaper надійдуть на озброєння України
Підтримайте Главред

Останні новини

17:05

В Україні підскочили ціни на крупи: як сильно і на які саме

16:58

На Херсонщині російські окупанти відкрили вогонь по дітях, є жертваВідео

16:52

Найсмачніша паска без дріжджів: паска, яка просто тане в ротіВідео

16:38

"Це неможливо забути і пробачити": Злата Огневич хоче пожертвувати собою заради порятунку Маріуполя

16:26

У Зеленського попередили про важкі бої та назвали напрямок головного удару РФВідео

Реклама
16:22

Центр Харкова обстріляли окупанти: багато загиблих і пораненихВідео

16:14

Мер Бучі розповів, як окупанти зґвалтували охоронця дитячого санаторію

16:07

Інфраструктуру звільненого Чугуєва відновлюють цілодобово-Тимошенко

16:07

Знищив два вертольоти Ка-52 і штурмовик Су-25: боєць ЗСУ розповів про хет-трик з ПЗРК Stinger

15:54

Нептун та "Z-фашисти" на дні моря: у радянському мультику побачили пророцтва, що лякаютьВідео

15:48

Прикмети на Страсний тиждень 2022: що категорично не можна робити і як залучити удачуВідео

15:27

"Питання часу": в ЄК розповіли, коли чекати на державний дефолт РФВідео

15:03

Санкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в УкраїнуВідео

15:03

Чому росіяни ще не скоро визнають помилку ПутінаПогляд

14:58

У РФ не дорахувалися половини екіпажу крейсера Москва: з'явилося несподіване розслідуванняВідео

14:38

Знущалися неодноразово: на Запоріжжі "дикуни-рашисти" по-звірячому зґвалтували місцеву жителькуВідео

14:17

Прикмети на 18 квітня: що не можна робити у Великий понеділок і як не потрапити в бідуВідео

14:02

Росія не може розпочати наступ на Донбас, ЗСУ потужно стримують армію окупанта - МіноборониВідео

14:01

У Маріуполі кадирівці заради піар-відео обстрілюють багатоповерхівки: там можуть бути цивільніВідео

13:57

"Наші дії - другий гітлеризм": опубліковано щоденник офіцера-окупанта з РФФотоВідео

Реклама
13:34

Тілами вбитих засіяні вулиці: у мережі з’явилися нові жахливі кадри зі зруйнованого орками МаріуполяВідео

13:22

Путін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в КремліВідео

13:19

Як Герасим - Муму: чому війною проти України Росія втопила мрії про імперіюПогляд

13:09

Гороскоп Таро на травень 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

12:56

Окупанти влаштували розбірки в Новій Каховці: орки з ОРДЛО відкрили вогонь по росгвардійцяхВідео

12:54

Тричі стріляли в голову: окупанти затрелили українку, бо "в неї брат служить"Відео

12:52

Україна вимагає від РФ відкрити коридори, щоб вивезти з Маріуполя жінок, дітей і поранених військовихВідео

12:31

Контрудар на Донбасі: ворога відкинули назад, ЗСУ вийшли на нові рубежіВідео

12:15

Меган Маркл підтримала українців гаслом "Слава Україні"

12:07

Кремль готує нову брехню для виправдання звірств армії РФ щодо цивільних – МЗС БританіїВідео

11:58

ЗСУ зупинили прорив рашистів: десантники "підсмажили" сотню орків разом з технікоюВідео

11:53

У Росії десятки військових втекли з польових таборів, щоб не воювати з УкраїноюВідео

11:25

"РФ програє": у Зеленського пояснили, чому Путіну світить провал в УкраїніВідео

11:23

Як Україна знову зриває плани бункерного дідаПогляд

10:56

"Кат Алеппо" завалить позиції ЗСУ тілами орків: експерт пояснив методи командувача наступом РФВідео

10:55

У британській розвідці розкрили мету РФ в Україні та напрямок головного ударуВідео

10:52

Нові санкції ЄС вдарять по "Сбербанку" - ЗМІВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи

10:25

РФ завдала ракетного удару по Київщині: у Броварах перебої з електроенергією та водоюВідео

10:09

Воювати з Україною не готові: війська РФ міркували про атаку з Придністров'я, але план проваливсяВідео

Реклама
10:05

Нова "суперзброя" Кремля: в РФ придумали танк, що стріляє фекаліями - він ламатиме дух противникаВідео

10:03

Купа брухту: ЗСУ показали, як знищили російський безпілотник "Орлан-10" за 100 тисяч доларівФото

09:30

Кремль готується провести десантну морську операцію в Україні – Генштаб

09:28

Кадирівці вступили в "запеклий" бій з бандерівським повітрям - епічні кадриВідео

09:14

"Метод сервелата" не спрацював: чому важливо скоріше закінчити війну в УкраїніПогляд

08:50

Гороскоп Таро на травень 2022: Овнам – гроші, Стрільцям – переїзд, Левам – погана новинаВідео

08:41

Війна в Україні: новий наступ окупантів розпочнеться найближчими днями - NBCВідео

08:35

Страсний тиждень 2022: значення кожного дня, що можна їсти

08:17

"Битва за Донбас вирішить хід усієї війни": експерт назвав два варіанти закінчення воєнних дійВідео

08:07

Угруповання військ РФ під обложеним Маріуполем зменшилося вдвічі - АрестовичВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти