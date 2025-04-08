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Все дорожчатиме, але є нюанс: Марчук спрогнозував ціни на популярні овочі

Анна Косик
8 квітня 2025, 16:12
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Погода стане вирішальним фактором, який впливатиме на ціноутворення.
Деньги, овощи
Якщо не буде посухи, ціни на овочі можуть знизитись / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що сказав Марчук:

  • Ціни у 2025 році на овочі будуть залежати від урожаю
  • Овочі в Україні будуть дорожчати, якщо влітку повернеться аномальна спека

До нового врожаю вартість борщового набору зросте на 15%, однак спрогнозувати, що буде з цінами далі наразі складно. Про це в чаті на Главреді розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, пропозиція від внутрішнього виробника залежатиме від урожаю. У 2024 році, коли був пік збиральної кампанії, очікувалося, що пропозицію буде дуже хороша, адже багато хто в Україні вирощував овочі.

Дивіться відео про те, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:

Але усе перекреслила посуха, через яку багато врожаїв було втрачено. Тому на зберігання закладалося менше продукції і, відповідно, протягом осені та зими ціни на овочі зростали.

"Важливо розуміти, якою буде температура вдень влітку. Якщо буде така сама температура, як минулого року, коли на відкритому ґрунті було 60-65 градусів, і все просто горіло, тоді все дорожчатиме. Якщо будуть сприятливіші погодні умови, і нам вдасться зібрати найкращий урожай, то по всій групі борщового набору очікується зниження ціни", - пояснив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на курятину в Україні можуть змінюватися залежно від ситуації на експортних ринках та внутрішньої пропозиції. Крім цього ціна на продукцію птахівництва безпосередньо залежатиме від цін на зернову групу.
Раніше повідомлялося, що ціна на яйця змінюватиметься хвилями. На вартість цього продукту впливає кілька факторів – погодні умови, ціни на електроенергію, тепло і корм.

Напередодні стало відомо, що за 2024 рік ціни в Україні на хліб зросли більш ніж на 20%. Впродовж 2025-го року вартість хлібобулочних виробів продовжить зростати

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Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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