Вічні друзі з Росією: Китай хоче брати участь у мирних переговорах щодо України

Китай не налаштований розривати договір з РФ про дружбу.

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У Китаї вважають, що для завершення війни потрібно прибрати її "першопричини" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Ван Ї:

Китай продовжує стратегічне співробітництво з Росією

У КНР не вбачають у налагоджені зв'язків США та РФ нічого поганого

Пекін готовий сприяти врегулюванню "конфлікту в Україні"

Очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що принцип "навіки друзі і ніколи - вороги", зафіксований у китайсько-російському Договорі про добросусідство, дружбу і співробітництво, слугує міцним правовим підґрунтям для просування стратегічного співробітництва з країною-агресоркою Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю росЗМІ під час триденного візиту у Москву для переговорів про стратегічне співробітництво. Представник КНР наголосив, що сьогодні великі держави зобов'язані виступати стабілізуючими факторами, тому Китай вбачає в поліпшенні відносин РФ і США лише позитив.

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Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Ван Ї також прокоментував можливі мирні переговори щодо закінчення війни в Україні. На його думку, переговори про припинення вогню вже дали свої результати і мають тривати попри будь-які розбіжності чи складну ситуацію на фронті.

"Ми виступаємо за викорінення причин кризи шляхом діалогу і переговорів, досягнення зрештою прийнятної для всіх залучених сторін справедливої, довгострокової, зобов'язуючої мирної угоди, яка дала б змогу домогтися по-справжньому міцного миру і стабільності в Євразії та в усьому світі", - заявив він.

При цьому Китай готовий зіграти свою роль у врегулюванні "конфлікту в Україні".

Позиція Китаю щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Китай вітає наміри адміністрації Дональда Трампа сприяти швидкому завершенню "української кризи" і готовий співпрацювати з США. Проте єдиним реальним шляхом до миру Пекін вважає діалог і переговори.

Раніше Сі Цзіньпін заявив, що в питанні війни в Україні Китай дотримується трьох ключових принципів, які регулярно озвучував раніше: ніякого розширення поля бою, ніякої ескалації бойових дій та ніякої ескалації, що може призвеси до посилення вогню.

Напередодні повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не виключив можливість участі Китаю в мирних переговорах, проте наголосив, що за столом переговорів повинні бути лише ті, хто готовий взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу Україні та припинення російської агресії.

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Хто такий Ван Ї? Ван Ї - китайський дипломат, міністр закордонних справ КНР з березня 2013 до грудня 2022 року та з липня 2023 року. З 1 січня 2023 року також обіймає посаду голови комісії з закордонних справ ЦК КПК, що в ієрархії вище голови МЗС Китаю, пише Вікіпедія.

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