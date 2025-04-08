Сигнал для Альянсу: Китай намагається 'посунути' НАТО в Чорному морі

Китай хоче отримати новий геополітичний важіль.

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Альтернативний маршрут Китаю до Європи / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Китай хоче витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря

Китай вже є у Поті і "заходить" у Батумі

Коли порт Анкалія запрацює, КНР отримає більший доступ до Європи

КНР прагне розширити свою військово-логістичну мережу під виглядом цивільних об'єктів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

"Пекін намагається посунути НАТО в Чорному морі. Грузія передала будівництво стратегічного порту Анкалія китайським компаніям, виключивши США з проєкту. Китай інвестує сотні мільйонів доларів і отримує майже половину акцій. Це не просто інфраструктура - це геополітичний важіль. Всього за 30 кілометрів - російська військова база в Очамчирі", - наголосив він. відео дня

За його словами, Анкалія - не єдиний приклад прагнень КНР.

"Коли порт Анкалія запрацює на повну, КНР отримає більший доступ до Європи напряму, минаючи Арктику й Україну", - підкреслив він.

Коваленко також додав, що Китай вже є у Поті і "заходить" у Батумі. Пекін розвиває свої проєкти у Вірменії і контролює логістику самопроголошеної республіки Абхазія.

"Грузинський уряд дедалі активніше інтегрується в китайську модель управління, з Huawei в інфраструктурі, з "анти іноземними" законами та іншим. Експансія Китаю на чорноморському напрямку є сигналом для Альянсу - Пекін уже не лише в Тихому океані", - зазначив керівник ЦПД.

На його думку, стратегія лідера Китаю Сі Цзіньпіна полягає у тому, щоб витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря, звести альтернативний маршрут до Європи без участі Росії й Туреччини й у результаті розширити свою військово-логістичну мережу під виглядом цивільних об'єктів.

Китай - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 4 березня, Китай оголосив про введення додаткових тарифів і обмежень проти американських товарів у відповідь на масштабні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував ситуацію, що склалася після того, як президент США Дональд Трамп розпочав глобальну торговельну війну. За його словами, перед Пекіном відкривається можливість створити альтернативу і запропонувати свій варіант глобалізації.

Крім того, у звіті розвідки Космічних сил США зазначається, що Китай активно розвиває військові можливості у космосі, що у разі конфлікту може створити загрозу для американських супутників.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

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