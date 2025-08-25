Київ і Будапешт обмінялися колючими заявами через "Дружбу"

Петер Сійярто та Андрій Сибіга посперечалися в Мережі через жарт Зеленського.

Петер Сійярто та Андрій Сибіга посперечалися в Мережі через жарт Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Після жарту президента Володимира Зеленського про нафтопровід "Дружба" міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив очільника України в погрозах і "атаках проти суверенітету".

Йому відповів глава українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга.

Що сказав Зеленський про нафтопровід "Дружба"

Під час пресконференції 24 серпня президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання заявив, що Україна завжди підтримувала "дружбу" між країнами.

Однак тепер існування нафтопроводу "Дружба", як і політична "дружба" України та Угорщини, будуть пов'язані з позицією Будапешта.

"Ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування "Дружби" залежить від позиції Будапешта", - сказав Зеленський.

Дивіться відео - Зеленський пожартував про відносини України та Угорщини:

Реакція Угорщини

У Будапешті розцінили жарт Зеленського як "загрозу". Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що президент України "використав національне свято України, щоб погрожувати Угорщині".

"Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. <...> Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку є атакою на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не зможе виправдати порушення нашого суверенітету. Закликаємо президента Зеленського припинити погрози Угорщини та нерозважливі атаки на нашу енергетичну безпеку!", - написав Сіярто в соцмережі Х.

Як відповів Київ на слова Сіярто

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на слова свого угорського колеги Петера Сіярто.

"Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках. Диверсифікуйтеся і станьте незалежними від Росії, як інша Європа", - написав Сибіга в Х.

Атаки на трубопровід "Дружба" - що відомо

Як писав Главред, 13 і 18 серпня ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". Унаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа, через що росіяни повністю припинили перекачування нафти цим трубопроводом до Європи.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно звинуватив Україну в нападі на нафтопровід. У зв'язку з цим, за його словами, Будапешт тепер погрожує Києву відключенням світла.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Уночі 22 серпня в російському місті Унеча через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба".

Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про припинення постачання нафти і назвав це "атакою на енергетичну безпеку" Угорщини. Сіярто також звинуватив Україну в "спробі втягнути" Угорщину у війну.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з офіційним листом до президента США Дональда Трампа після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба".

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

