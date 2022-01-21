Канада надасть Україні кредит на розвиток економіки

Канада виділить Україні кредит / УНІАН

Канада має намір надати Україні кредит у розмірі $120 млн для підтримки економічної стійкості і розвитку, повідомляє уряд Канади в п'ятницю, 21 січня.

Також Канада запропонувала надати грант на технічну допомогу в розмірі до 6 млн доларів для підтримки реалізації кредиту.

Відзначається, що йде узгодження умов кредиту і термінів його реалізації.

"Українці завжди можуть розраховувати на те, що Канада буде поруч, коли це необхідно. Працюючи разом, ми можемо зміцнити економіку і допомогти просунути реформи управління. Я санкціонував цю запропоновану позику, щоб підтримати здатність України реагувати на потреби свого населення в умовах агресивних дій Росії. Це всього лише один крок у побудові безпечного майбутнього для українців, і я буду продовжувати шукати способи підтримати Україну", - сказав Харджит Саджан, міністр міжнародного розвитку і міністр, відповідальний за Тихоокеанське агентство економічного розвитку Канади.

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Схвалення рішення про кредит привітав президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн допомоги Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада ще раз демонструє прихильність духу Особливого партнерства між нашими країнами", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше Україна провела переговори з Єврокомісією про надання нового пакету фінансової допомоги на суму 1,2 мільярда гривень. Додаткову підтримку Україна попросила, щоб забезпечити стабільне державне фінансування протягом кількох наступних років.

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