Нова мінімалка, зростання цін, кредит від МВФ і менше грошей на субсидії: Рада ухвалила держбюджет

У другому читанні доходи і витрати держбюджету України на майбутній рік зросли на 55 млрд грн / Фото Reuters

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2022 рік. За документ проголосували 268 народних депутатів. У порівнянні з першим читанням доходи і витрати зросли на 55 мільярдів гривень. Зростання реального ВВП очікується на рівні 3,8%. Курс долара 28,6 - 28,7 гривень за одну одиницю американської валюти. З 1 жовтня мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень.

Документ під №6000 підтримали 268 народних депутатів під час засідання Верховної Ради у четвер, 2 грудня. Дохід державного бюджету повинен скласти 1,322 трильйона гривень, а витрата – 1,498 трлн грн. Дефіцит бюджету прогнозується в 189 мільярдів гривень – на рівні 3,5% ВВП.

Доходи та видатки держбюджету України на 2022 рік

Держава прогнозує дохід державного бюджету в розмірі 1,322 трильйона гривень. Витрати - приблизно 1,498 трлн гривень. Доходи і витрати у другому читанні зросли на 55 мільярдів гривень. Дефіцит бюджету повинен скласти 189 млрд грн – близько 3,5% від ВВП.

Курс долара в Україні у 2022 році

У Державному бюджеті країни – 2022 курс долара повинен скласти в середньому 28,6-28,7 грн за один долар на кінець року.

Рівень інфляції

Згідно з прогнозом уряду, зростання споживчих цін до грудня 2022 року має скласти 6,2%.

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Мінімальна зарплата в Україні у 2022 році

Кабміном закладено до держбюджету на майбутній рік певне зростання мінімальної заробітної плати. Зокрема, мінімалка зросте на 200 гривень і з 1 жовтня 2022 року становитиме 6 700 гривень.

Субсидії в Україні у 2022 році

Держава витратить на пільгові виплати для оплати населенням житлово-комунальних послуг 38,4 мільярда гривень. Це менше, ніж у 2021 році, в якому планується витратити 47,2 млрд грн.

При цьому згідно з підписаним з МФВ меморандумом витрати на субсидії навесні 2022 року повинні зрости. Саме в цей період очікується і зростання тарифів на ЖКГ-послуги.

Мінімальна пенсія

Мінімальна пенсія повинна зрости на 8,2%. Підвищити цей вид соціальних виплат планують 1 липня і 1 грудня.

Прожитковий мінімум

З 1 січня 2022 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено на рівні 2393 гривень. Вже з 1 липня сума зросте – до 2508 гривень, а з 1 грудня складе 2589 гривень.

Середня зарплата в Україні

Державним бюджетом передбачена середня зарплата в Україні на рівні 15 258 гривень (у 2021 році - 13 632, - ред.)

Приватизація підприємств

Дохід від передачі державних підприємств у приватні руки у 2022 році повинен скласти 8 мільярдів гривень. Причому це в 1,5 рази менше, ніж держава планує отримати в поточному році.

Запозичення

Влада планує взяти в борг 571,1 млрд гривень, з них внутрішні позики – 429,9 млрд грн, зовнішні – 151,2 млрд грн.

Кредити Міжнародного валютного фонду

Україна очікує на надходження кредитних коштів від Міжнародного валютного фонду у 2022 році на рівні 2,89 млрд доларів.

Витрати на оборону держави

Влада виділить 323 мільярди гривень на фінансування національної безпеки і оборони України. Це близько 6% від ВВП.

Як змінився проект Держбюджету України-2022

До другого читання парламентарії внесли зміни до документа, згідно з якими доходи та видатки державного бюджету зросли на 55 мільярдів гривень. Одна з причин перегляду доходу - бюджетні висновки ВР.

Крім того, при внесенні змін враховувалися прогнози середньорічних цін на імпортовані газ, нафту марки Brent, а також світові ціни на залізну руду. Через це змінилися показники доходу держбюджету.

Фінансування чиновників і силових структур

У другому читанні також збільшили витрати на утримання президента, Верховної Ради і Кабміну. Витрати стали більше на 206,4 мільйона гривень.

На силові відомства витратять на 4,3 мільярда гривень більше.

Державний бюджет України-2022

Верховна Рада 2 листопада підтримала в першому читанні проект закону № 6000 про державний бюджет України. "За" проголосували 273 депутати.

Документ відправили на другий читання з урахуванням розгляду заходів, спрямованих на збільшення доходів бюджету, покращення податкового адміністрування, а також опрацювання питань підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та соціальної допомоги українцям.

Глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що у 2022 році на Україну очікує підвищення тарифів на газ. Однак у поточному опалювальному сезоні, незважаючи на різке зростання цін на паливо у Європу, українці платитимуть за тарифом 8 гривень за кубометр.

Шмигаль прогнозував, що середня зарплата в Україні у 2022 році повинна скласти 15 258 гривень, у той час, коли наприкінці наступного року вона й зовсім повинна вирости до 17,5 тисяч гривень.

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