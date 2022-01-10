У 2022 році Україна повинна виплатити кредиторам 550,71 млрд гривень: графік погашення

Україна повинна повернути борги / УНІАН

Міністерство фінансів України опублікувало графік помісячних платежів за державним боргом згідно діючих договорів станом на 1 січня поточного року.

З документу випливає, що за 2022 рік держава повинна виплатити 550,71 млрд гривень: за внутрішнім боргом - 423,97 млрд гривень, за зовнішнім - 126,74 млрд гривень, йдеться на сайті Мінфіну.

Найбільші виплати мають відбутися в лютому - 66,31 млрд гривень.

У травні Україні необхідно виплатити кредиторам - 56,44 млрд гривень.

У червні - 56,18 млрд гривень.

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У вересні кредитори повинні отримати від України 55,63 млрд гривень

Нагадаємо, раніше Україна провела переговори з Єврокомісією про надання нового пакету фінансової допомоги на суму 1,2 мільярда гривень. Додаткову підтримку Україна попросила, щоб забезпечити стабільне державне фінансування протягом кількох наступних років.

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