"Підсовує" клієнтам кредити: ПриватБанк звинуватили у самоуправстві

ПриватБанк встановлює кредитні ліміти без відома клієнтів / УНІАН

Клієнту ПриватБанку встановили кредитний ліміт без його відома. У банку таке рішення пояснюють вдячністю за користування послугами.

Відгук незадоволений українець залишив на порталі Мінфін.

За його словами, кредитний ліміт він закрив ще при оформленні картки, але йому його "підсунули".

"Всі проплати робив, отримував кошти і в один прекрасний момент, бо я не беру кредитів, ні на які банківські виверти не ведуся, мені підсунули кредитний ліміт. Я свідомо його закрив при відкритті карти, потім на мою претензію "чому відкритий" відповідь - банк переглянув щось там і мало того, що відкрив знову, ще й ліміт підвищив. Уявіть, коли оплачуєте, у Вас не вистачає коштів, то Вам про це говорить банк, а тут відкрили самі кредитний ліміт і якби я випадково не рився в кабінеті, то почала б і нараховуватися пеня. Банк почав займатися самоуправством", - написав чоловік.

Відгук клієнта Приватбанку / minfin.com.ua

Також він зазначив, що зіткнувся зі складнощами при користуванні додатком банку.

Реклама

Відповідь ПриватБанку

"Банк встановив вам ліміт як надійного клієнта, про який ви отримали від нас повідомлення. Це подяка за використання послуг банку. Його можна прибрати в будь-який, однак, погодьтеся, в житті бувають різні обставини, коли непогано мати фінансовий запас, який їсти не просить", - йдеться в повідомленні.

Відповідь Приватбанку / minfin.com.ua

Також в ПриватБанку відзначили, що коли кредитний ліміт не використовується, це не тягне ніяких витрат.

Раніше клієнтка ПриватБанку вже розповідала про подібний випадок, але тоді їй довелося "гасити" кредит, який вона не просила.