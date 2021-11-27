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Українці довелося "гасити" кредит, який вона не просила: у Приватбанку назвали це подякою

27 листопада 2021, 13:29

Клієнтка Приватбанку поскаржилася на підключену без її відома послугу.

Приватбанк
Клієнтка Приватбанку поскаржилася на підключену без її відома послугу / itc.ua

Клієнтка ПриватБанку встановили кредитний ліміт без її відома. У підсумку жінці довелося виплачувати гроші, які вона нібито використовувала.

"Користуюся послугами даного банку вже давно. 2 вересня цього року банк вирішив, що я дуже потребую кредитного ліміту, якого в житті не вимагала і ніколи не мала. Не відразу звернула увагу на те, що взагалі маю цей ліміт", - розповіла незадоволена клієнтка на порталі Мінфін.

Жінка звернулася на гарячу лінію, де їй повідомили, що "банк сам встановлює, кому видавати кредитні ліміти, а кому ні".

читайте такожГроші знімали, поки він спав: клієнт ПриватБанк за 4 години залишився без копійки"Як це може бути взагалі? Як можна без згоди людей таке робити? Справа в тому, що я не бачила, що цей ліміт є. І в загальному банку я повинна тепер 1200 грн. З якого біса? Я не користувалася цими грошима. Оператор сказала, що я заплатила ФОПу 1000 грн, проте спочатку я пішла в термінал і поклала гроші на карту, щоб заплатити. Просто абсурд", - обурилася жінка.

Відповідь Приватбанку

Співробітники ПриватБанку зазначили, що кредитний ліміт був наданий жінці як надійному клієнту.

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"Це подяка за використання наших послуг. Його можна прибрати в будь-який момент в Приват24, або звернувшись в нашу підтримку, однак, погодьтеся, в житті бувають різні обставини, коли непогано мати фінансовий запас, який є не просить. Інформація про наявність і розмір ліміту відображається у Приват24", - йдеться в повідомленні.

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Відгук клієнтки Приватбанку / minfin.com.ua

У банку також відзначили, що коли кредитний ліміт не використовується, це не тягне ніяких витрат клієнта.

Раніше повідомлялося, що киянин, який є клієнтом "ПриватБанку" поскаржився на співробітників фінустанови, які, за його словами, безпідставно не видали йому дебетової картки.

Автор: Сергій Кущ
viber
Приватбанк кредиты
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