Фіктивно працевлаштовували та брали кредити: на Дніпропетровщині викрили аферистів

Коли людина приходила влаштовуватися на роботу, ділки просили документи і підписати чимало паперів. Згодом за документами жертви оформляли кредити.
У Дніпропетровській області затримали аферистів, які обдурили українців на понад півмільйона гривень. Вони розміщували оголошення з вакансіями, а потім на претендентів оформляли кредити. Роботу українці, природно, не отримували.
В поліції Дніпропетровської області розповіли, що знають щрнайменше про 11 постраждалих, але це лише ті громадяни, які звернулися до правоохоронців.
Організувала шахрайську схему мешканка Нікополя, в якості спільників залучила трьох осіб. Згідно з розробленим планом, в газетах та Інтернеті зловмисники розміщували оголошення про прийом на роботу. Надалі отримували від громадян необхідні документи та укладали з ними фіктивні трудові договори з усіма анкетними та іншими даними. Потім на підставі отриманої інформації онлайн оформляли на постраждалих позики в різних фінустановах.
З серпня 2020 по жовтень 2021 зловмисникам вдалося обдурити 11 громадян і заволодіти їхніми коштами на суму понад півмільйона гривень.
Організатору афери та трьом спільникам вже повідомили про підозру за ч.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
За вчинене їм може загрожувати від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв Главред, заповзятливі громадяни вирішили підзаробити на епідемії коронавірусу і телефонують українцям від імені нібито їхніх родичів або лікарів і просять гроші на лікування. Стурбовані люди поспішають допомогти і в результаті перераховують гроші шахраям.
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