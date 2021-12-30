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Фіктивно працевлаштовували та брали кредити: на Дніпропетровщині викрили аферистів

30 грудня 2021, 11:18

Коли людина приходила влаштовуватися на роботу, ділки просили документи і підписати чимало паперів. Згодом за документами жертви оформляли кредити.

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У Дніпропетровській області українці шукали роботу й потрапляли в пастку аферистів / dp.npu.gov.ua

У Дніпропетровській області затримали аферистів, які обдурили українців на понад півмільйона гривень. Вони розміщували оголошення з вакансіями, а потім на претендентів оформляли кредити. Роботу українці, природно, не отримували.

В поліції Дніпропетровської області розповіли, що знають щрнайменше про 11 постраждалих, але це лише ті громадяни, які звернулися до правоохоронців.

Організувала шахрайську схему мешканка Нікополя, в якості спільників залучила трьох осіб. Згідно з розробленим планом, в газетах та Інтернеті зловмисники розміщували оголошення про прийом на роботу. Надалі отримували від громадян необхідні документи та укладали з ними фіктивні трудові договори з усіма анкетними та іншими даними. Потім на підставі отриманої інформації онлайн оформляли на постраждалих позики в різних фінустановах.

З серпня 2020 по жовтень 2021 зловмисникам вдалося обдурити 11 громадян і заволодіти їхніми коштами на суму понад півмільйона гривень.

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Поліція затримала аферистів / Фото dp.npu.gov.ua

Організатору афери та трьом спільникам вже повідомили про підозру за ч.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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За вчинене їм може загрожувати від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Главред, заповзятливі громадяни вирішили підзаробити на епідемії коронавірусу і телефонують українцям від імені нібито їхніх родичів або лікарів і просять гроші на лікування. Стурбовані люди поспішають допомогти і в результаті перераховують гроші шахраям.

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