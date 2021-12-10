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Ініціативи щодо Донбасу, газ для Європи і Північний потік-2: Зеленський провів перемовини з Макроном

10 грудня 2021, 17:51

Україна готова до активної роботи в нормандському форматі щодо Донбасу, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський і Макрон
Зеленський і Макрон обговорили ситуацію з військами РФ біля кордонів України / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і глава Французької республіки Еммануель Макрон провели телефонні перемовини, під час яких обговорювалися питання врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі, розосередження джерел постачань газу до Європи і небезпеки запуску газопроводу Північний потік-2.

Як повідомляє пресслужба ОП, телефонна розмова відбулася в п'ятницю, 10 грудня. Президенти говорили про безпеку біля кордонів України. Зеленський подякував Макрону за своєчасну підтримку під час загострення ситуації. Макрон сказав, що Київ продемонстрував виважену позицію щодо питання з військами навколо українських кордонів.читайте такожБайден підтримав Зеленського щодо перемовин з Путіним: в ОП розкрили деталі

Також наголошується, що лідери України та Франції обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. Йшлося про відновлення перемовин у нормандському форматі. Зеленський заявив, що українська держава готова до проведення роботи в рамках нормандської четвірки. Президенти дійшли висновку про необхідність відновлення ефективної роботи ТКГ. Макрон підтримав пропозиції України щодо відновлення режиму перемир'я, звільнення полонених та відкриття пунктів пропуску.

"Обговорювалася ситуація з безпекою на Донбасі. Окрему увагу лідери приділили питанням розблокування процесу перемовин в нормандському форматі. Президент України відзначив готовність нашої держави продовжити активну роботу в рамках нормандської четвірки. Сторони наголосили на необхідності відновлення ефективної роботи Тристоронньої контактної групи. Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб і відкриття КПВВ", - зазначено в повідомленні.

Крім цього, президенти України та Франції також обговорили проблемні питання, пов'язані з енергетичною безпекою у Європі і вплив російського проекту Північний потік-2. Зеленський сказав, що трубопровід Газпрому негативно впливає на європейську безпеку у сфері енергетики. Зеленський і Макрон заявили про важливість диверсифікації постачань енергоносіїв до Європи. Ситуацію можна покращити за допомогою зрідженого природного газу.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів через відеозв'язок перемовини з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануедем Макроном. Сторони домовилися про активізацію діалогу в рамках "Нормандії" та обговорення планів щодо організації зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Після цього відбулися телефонні перемовини канцлерки ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з господарем Кремля Володимиром Путіним. Російський президент звинуватив Україну у зриві всіх перемовин у нормандському форматі, проте висловив готовність обговорювати можливість організації діалогу за участю міністрів закордонних справ.

Представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт казав, що сторони досягли домовленостей щодо зустрічі глав МЗС нормандської четвірки. Він анонсував проведення перемовин вже найближчим часом, але захід так і не відбувся.

У пресслужбі президента Франції Макрона відзначали, що Париж, Київ, Берлін та Москва за підсумками перемовин домовилися про зустріч міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки в найближчі два тижні. Втім, зустрічі не було.

Спікер Банкової Сергій Никифоров 7 листопада заявляв, що подальші перемовини щодо Донбасу в нормандському форматі під питанням. Сторонам не вдалося домовитися ані щодо зустрічі міністрів закордонних справ, ані щодо саміту за участю лідерів "Нормандії".

Никифоров тоді сказав, що Україна, Франція та ФРН готові до зустрічі в нормандському форматі щодо Донбасу, але Москва вимагає, щоб про результат перемовин заздалегідь було відомо.

Представниця російського МЗС Марія Захарова стверджувала, що Москва наполягає на затвердженні документа, на основі якого повинен відбутися саміт в "Нормандії". При цьому вона звинуватила Київ у невиконанні "Мінська", а Францію і Німеччину в, мовляв, нездатності забезпечити реалізацію домовленостей.

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