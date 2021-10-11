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Новий саміт щодо Донбасу і реалізація "Мінська": у ФРН розкрили деталі діалогу лідерів "Нормандії"

11 октября 2021, 23:15

Лідери країн нормандського формату готові вести подальші перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, сказав Штеффен Зайберт.

Нормандський формат
Україна, Німеччина, Франція і Росія посилюють перемовини в рамках нормандського формату / УНІАН

Канцлерка ФРН Ангела Меркель і глава Франції Еммануель Макрон обговорили з президентом України Володимиром Зеленським питання реалізації Мінських угод щодо Донбасу, а також паризьких домовленостей 2019 року. За підсумками розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Меркель і Макрон домовилися про те, що лідери країн попросять глав МЗС провести зустріч в рамках нормандського формату. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Під час своєї заяви представник Кабміну ФРН розповів про те, що Меркель і Макрон разом із Зеленським обговорили питання реалізації Мінських угод і паризького комюніке. Сторони домовилися вести подальші перемовини щодо вирішення конфронтації в рамках нормандського формату.Читайте такжеП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

Крім того, Меркель і Макрон домовилися з Путіним про те, що сторони попросять міністрів закордонних справ вже незабаром провести зустріч у нормандському форматі на своєму рівні.

"Канцлерка і французький президент закликали російського президента до перемовин у нормандському форматі. Співрозмовники погодилися попросити міністрів закордонних справ найближчим часом зустрітися з цього приводу", - підкреслив Штеффен Зайберт.

Перемовини щодо Донбасу в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня через відеозв'язок провів перемовини з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками перемовин лідери країн домовилися активізувати дискусію щодо Донбасу, а також консультації з приводу організації зустрічі нормандської четвірки.

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Пізніше відбулися телефонні перемовини Меркель і Макрона з російським президентом Володимиром Путіним. Глава РФ звинуватив Україну в невиконанні Мінських угод і паризьких домовленостей. Однак у Кремлі заявили про готовність посилити консультації в рамках "Нормандії", а також обговорювати умови можливої організації саміту лідерів нормандського формату.

Президент Зеленський уточнив, що нормандський формат залишається єдиним майданчиком, в рамках якого можна домовитися про врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Він сподівається на конструктивну зустріч нормандської четвірки вже найближчим часом.

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