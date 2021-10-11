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Зеленський домовився з Меркель і Макрона про перезапуск діалогу щодо Донбасу в нормандському форматі

11 октября 2021, 20:10

Україна, Франція та Німеччина мають намір активізувати перемовини з метою встановлення миру на Донбасі, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Україна, Франція та Німеччина пропонують домовитися про механізм врегулювання конфлікту на Донбасі - Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. У ході дискусії сторони дійшли висновку, згідно з яким треба активізувати перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і підготовку нового саміту в нормандському форматі. Меркель і Макрон пообіцяли обговорити ці питання з главою РФ Володимиром Путіним.

Як помідомив глава української держави у своєму Twitter-акаунті, він провів перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції. Сторони домовилися про те, що потрібно активізувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та проведення нового саміту лідерів країн нормандського формату. Сторони прагнуть домовитися про кроки, які повинні привести до миру в зоні російсько-української збройної конфронтації.

false

Читайте такжеП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ"Провів важливу розмову з Меркель і Макроном щодо активізації перемовин для закінчення війни на Донбасі та підготовки саміту "нормандської четвірки". Україна, Франція і Німеччина виступають за досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру", - зазначив Зеленський.

У Офісі президента уточнили, що Меркель і Макрон позитивно відреагували на кроки Києва, спрямовані на вирішення конфлікту. Німеччина і Франція докладуть максимальних зусиль для того, щоб конфронтація була врегульована мирним шляхом. Лідери держав обговорили й низку пропозицій, які можуть бути розглянуті на новому саміті в нормандському форматі.

Меркель і Макрон відзначили важливість обговорення на наступному саміті нормандської четвірки питань виконання зобов'язань, закріплених за підсумками зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Парижі 2019 року. Вони пообіцяли обговорити ці питання з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Перемовини щодо Донбасу в нормандському форматі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 27 вересня заявив, що Київ ініціює проведення саміту лідерів нормандського формату вже найближчим часом. Українська сторона пропонує, щоб зустріч відбулася ще за каденції канцлерки ФРН Ангели Меркель.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков казав, що перемовини щодо організації зустрічі нормандської четвірки тривають, проте прогресу наразі немає. У Москві згодні з тим, щоб зустріч пройшла незабаром, однак цього не станеться через те що Київ, мовляв, не виконує домовленості щодо Донбасу.

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