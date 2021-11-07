У Зеленського поставили під сумнів подальшу роботу нормандського формату

Перемовини щодо зустрічі в Нормандському форматі зайшли у глухий кут - Офіс президента / УНИАН

Продовження нормандського формату відносно Донбасу перебуває під великим питанням, оскільки сторони не можуть домовитися про наступний саміт, заявив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

"Сам Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються", – розповів Никифоров. в ефірі телеканалу "Дом".

читайте такожЗалежить від Росії: Зеленський розповів про майбутню зустріч у нормандському форматіВідповідаючи на запитання про готовність Зеленського винести питання розв'язання екологічних проблем Донбасу на рівень нормандського формату, речник президента зазначив, що "політична частина, політичний порядок нормандського формату під великим питанням, у тому числі і екологія".

"Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у нормандському форматі", – додав Никифоров.

Зауважимо, що зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції ще у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви. Останнім часом сторони на різних рівнях обговорюють перспективи взаємодії у цьому форматі.

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Також повідомлялося, що Лавров відкинув ймовірність швидкої нормандської зустрічі. Україна нібито не виконує домовленостей, досягнутих на попередньому саміті, стверджує глава МЗС РФ.

Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів перемовини по відеозв'язку з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками перемовин лідери домовилися актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і почати дискусію відносно організації саміту на вищому політичному рівні.

Далі відбулася телефонна розмова Меркель, Макрона і глави РФ Путіна. Російський президент звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей щодо Донбасу, які були зафіксовані на нормандських самітах. Однак у Кремлі погодилися на перезапуск перемовин у нормандському форматі і початок діалогу щодо проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі глав МЗС країн нормандського формату. За його словами, зустріч повинна відбутися найближчим часом.

У пресслужбі президента Франції також заявили, що у ході перемовин Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про проведення зустрічі глав МЗС країн нормандського формату вже в найближчі два тижні.