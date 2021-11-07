У РФ назвали умову проведення саміту в нормандському форматі та "перевели стрілки"

У МЗС РФ зробили заяву щодо зустрічі в нормандському форматі / Reuters

Перед переговорами в нормандському форматі має бути затверджений підсумковий документ переговорів, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, ФРН і Франція не відповідають на пропозицію РФ обговорити підсумковий документ перед зустріччю. В ефірі Росія-1 вона дорікнула Берліну і Парижу в тому, що вони говорять про неготовність Москви до переговорів.

"Москва щоразу говорить: перш ніж проводити ці зустрічі, <...> потрібно прорахувати, який буде підсумок. Не з точки зору того, чи буде він приємний кому-небудь або неприємний. Повинен бути конкретний результат. <...> Повинен бути якийсь підсумковий як мінімум документ, який повинен бути запропонований сторонам для реалізації. На це питання нам ніхто не може відповісти", - сказала вона.

На думку спікера МЗС РФ, проведення зустрічі в нормандському форматі нібито видасть "індульгенцію на дії Києва, подібні сьогоднішнім".

Захарова також традиційно звинуватила Україну в порушенні Мінських угод: "Скільки можна робити вигляд, що вони (ФРН і Франція) не помічають відвертої, хамської, агресивної, провокативної поведінки київського режиму?".

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Переговори нормандської четвірки

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня поговорив по відеозв'язку з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн нормандської четвірки домовилися про актуалізацію переговорів щодо Донбасу на високому рівні і початку дискусії щодо організації саміту лідерів нормандського формату.

Після цього пройшов розмова Меркель і Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним. Російський глава держави звинуватив Україну в, мовляв, невиконанні всіх домовленостей по Донбасу, які були досягнуті в рамках нормандських самітів. У Кремлі погодилися на активізацію переговорів у нормандському форматі та обговорення умов проведення зустрічі нормандської четвірки.

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