Блокада зустрічі лідерів "Нормандії" і роль РФ: у Зеленського оголосили проблему діалогу щодо Донбасу

Росія вимагає, щоб результати саміту лідерів нормандського формату заздалегідь були відомі - Офіс президента / Reuters

Офіційні Київ, Париж і Берлін готові до перемовин щодо Донбасу на рівні лідерів нормандської четвірки, однак Росія зриває діалог і ставить під сумнів організацію всього процесу. Росіяни вимагають, щоб про результат зустрічі було відомо заздалегідь. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Під час свого брифінгу в понеділок, 8 листопада, він розповів про те, що Україна, Німеччина і Франція вже готові до перемовин лідерів країн нормандської четвірки. При цьому росіяни вимагають, щоб результати зустрічі були заздалегідь відомі. Така позиція ставить під сумнів реалізацію діалогу в нормандському форматі.читайте такожКрах "Нормандії" і діалогу щодо Донбасу: у Росії вибухнули ультиматумом на адресу Зеленського

"Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в нормандському форматі. Україна, Франція і Німеччина готові до зустрічі на рівні міністрів або лідерів найближчим часом. Суть перемовин - отримання результату. Якщо російська сторона наполягає на тому, що підсумок повинен бути відомий до початку перемовин - це ставить під питання сам перемовний процес", - підкреслив Сергій Никифоров.

Перемовини в нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів перемовини по відеозв'язку з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. У підсумку сторони домовилися активізувати перемовини щодо організації саміту лідерів нормандської четвірки.

Після цього Меркель і Макрон поговорили телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава Кремля звинуватив Київ у, мовляв, невиконанні домовленостей, досягнутих на нормандських форматах, проте висловив готовність Москви вести діалог щодо можливості організації зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки.

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Представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт також заявив, що сторони домовилися поговорити про організацію зустрічі глав МЗС країн нормандського формату. За його словами, така зустріч має відбутися найближчим часом.

У пресслужбі президента Франції розповіли про те, що під час розмови Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони досягли домовленостей щодо зустрічі міністрів закордонних справ у найближчі два тижні. Але зустріч в ці терміни не відбулася.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров 7 листопада сказав, що подальші перемовини щодо Донбасу в нормандському форматі під питанням, оскільки сторони не можуть домовитися ані щодо зустрічі міністрів закордонних справ, ані щодо саміту лідерів нормандської четвірки.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про вимогу Москви, яка передбачає затвердження документа, на підставі якого повинні відбутися перемовини в нормандському форматі. За її словами, Франція і ФРН не готові до подібних умов, а Київ нібито не виконує "Мінськ".