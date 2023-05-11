Йде нагнітання ситуації, Україна говоритиме з РФ хіба що на умовах Києва - Данілов

Україну хочуть "посадити" за стіл перемовин з країною-агресором Росією, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Навіть якщо Зеленський ухвалить рішення говорити з Росією, розмова буде на умовах Києва - Данілов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Багато держав взяли курс на нагнітання ситуації і намагаються "посадити" Україну за стіл перемовин з окупантом Росією. Проте навіть якщо Київ буде про що-небудь розмовляти з Москвою, діалог буде виключно на умовах української держави. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в світі запущена кампанія з організації "перемовин" між Україною і Росією. Ситуація нагнітається.

"Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії. Запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Звучить багато пропозицій з різних країн з цього приводу", - зазначив Данілов.

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За словами чиновника, навіть якщо Зеленський ухвалить рішення говорити з Москвою, то будь-які перемовини будуть тільки на умовах Києва.

"Але майте на увазі, я більш ніж упевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент ухвалить таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни", - підкреслив Олексій Данілов.

Перемовини України та Росії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що оскільки західний світ не може зупинити війну, треба, мовляв, Україну і агресора Росію "посадити за стіл перемовин". Він піддав критиці військову допомогу ЗСУ і назвав такі дії нібито "підливанням бензину у вогонь". Також він запропонував, щоб посередником у такому діалозі став Китай.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував заяву Крозетто і сказав, що замість проросійських миротворчих ініціатив слід надати Україні більше зброї. За словами Данілова, зброя - найкращий аргумент спілкування з Москвою, яка має намір знищити Україну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на мирні перемовини між Києвом і Москвою неможливі.

"Після 423 днів кривавої війни це неможливо. Бо це навмисна війна на знищення, яку веде РФ, а не міфічний "конфлікт". Тут немає простору для "врегулювання", – підкреслив Подоляк.

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