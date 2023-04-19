Пропонував "перемовини" і "здачу Криму": президент Бразилії засудив напад РФ на Україну

США розкритикували президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілву за підігравання агресору Росії, після чого йому довелося трохи "перевзутися".

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Лула да Сілва засудив напад Росії на Україну / Колаж ua.depositphotos.com, facebook.com/Lula

Бразильський президент Луїс Інасіу да Сілва вирішив засудити порушення країною-агресором Росією територіальної цілісності України після того, як у США розкритикували його так звану "мирну ініціативу" щодо завершення російсько-української війни. При цьому він, як і раніше, наполягає на своїй, мовляв, "перемовній ініціативі" щодо так званої "групи нейтральних країн".

Як повідомляє The Guardian, Лула на пресконференції за підсумками зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоханнесом сказав, що засуджує військове вторгнення агресора Росії в Україну.

Таку заяву він зробив після звинувачення на адресу США в нібито "затягуванні бойових" дій в Україні і відповідної критики його риторики з боку Вашингтона. Штати назвали його слова проросійськими.

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При цьому да Сілва підкреслив, що він продовжує вважати можливим досягнення миру між Києвом і Москвою шляхом, мовляв, "дипломатичних зусиль групи нейтральних країн".

Нагадаємо, 16 квітня, бразильський президент Луїс Інасіу да Сілва виступив з ініціативою про створення "формату мирних перегмовин між Україною і Росією" і вказав в якості потенційних учасників діалогу Китай і ОАЕ.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на слова Лули заявили, що урівнювання жертви і агресора і звинувачення Заходу в заохоченні війни некоректно. У МЗС запросили да Сілву в Україну, щоб він сам побачив наслідки російської військової агресії.

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Президент Бразилії пропонував Україні "відмовитися від Криму"

На початку квітня бразильський президент Луїс Інасіу да Сілва, мовляв, "закликав Україну відмовитися від Криму", щоб закінчити війну з агресором Росією. Примітно, що він також скептично оцінив можливості РФ захопити Україну.

Представник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив, що Київ не торгує своїми територіями. Немає жодних причин для того, щоб Україна віддавала свої землі.

Війна Росії проти України: