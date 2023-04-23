В Україні жорстко відповіли міністру оборони Італії, який запропонував переговори з РФ

Мета агресора залишається незмінною - знищення України, підкреслив Олексій Данілов.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-zhestko-osadili-ministra-oborony-italii-predlozhivshego-peregovory-s-rf-10465291.html Посилання скопійоване

Олексій Данілов відповів Гвідо Крозетто / УНІАН, Facebook/guidocrosettoofficial

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав надавати Україні більше зброї замість закликів до переговорів з РФ.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість.Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для рф аргумент спілкування", - написав Данілов в Facebook.

Позиція офісу президента

Своєю чергою радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто про необхідність посадити Україну і Росію за стіл мирних переговорів.

відео дня

"Після 423 днів кривавої війни це неможливо. Бо це навмисна війна на знищення, яку веде РФ, а не міфічний "конфлікт". Тут немає простору для "врегулювання", — написав Подоляк в Twitter.

Скандальна заява Гвідо Крозетто

Раніше італійська газета La Stampa оприлюднило інтерв'ю з главою Міноборони Крозетто, де той заявив про необхідність посадити Україну і Росію за стіл мирних переговорів. А також про те, що Китай міг стати посередником у цьому.

За його словами, Італія рухається по двох основних лініях: перша - це допомога Україні в її праві на самозахист. А друга - "постійне і щоденне зобов'язання намагатися побудувати стіл для світу".

"Зараз єдине, що ми можемо зробити, це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного", — сказав Крозетто.

Він висловив надію на "велику роль" Європи в цьому "щоб спробувати підлити воду у вогонь".

"Дуже добре розливається бензин, але нікому стати пожежником. ООН, яка мала бути пожежником, втратила шанс бути нею. Тому що Рада Безпеки блокується постійними членами, такими як Росія, Китай, Сполучені Штати", — додав міністр.

Тому, за словами Крозетто, для миру потрібен інший посередник за столом переговорів. І ним міг би стати Китай.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні поступитися окупованим Кримським півостровом агресору, щоб покласти край війні з РФ.

Також президент Бразилії закликав до створення аналога "Великої двадцятки" для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ. Крім того, він звинуватив США та ЄС у "заохоченні" війни.

Раніше Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву з приводу війни в Україні, фактично заохотивши загарбницькі дії окупантів РФ.

На думку президента Бразилії, такий крок нібито необхідний для того, щоб покінчити з війною.

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін - ред.) ще вторгся, він повинен подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення", - додав Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Інші новини: