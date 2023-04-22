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"Україну треба посадити за стіл переговорів": Італія обурила цинічною заявою

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2023, 19:21 оновлено 22 квітня, 20:03
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Посередником у цих "мирних" переговорах, на думку міністра оборони Італії, може стати Китай.
переговори України і РФ, Гвідо Крузетто
Італія здивувала заявою про переговори України і РФ / колаж фото Михайло Подоляк, Вікіпедія

Країна-агресор Росія продовжує руйнувати українські будинки і вбивати мирних громадян. Однак в Італії переконані, що Україну потрібно посадити за стіл переговорів з Кремлем і намагатися домовитися про припинення війни. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє La Stampa.

Він додав, що посередником у цих "мирних" переговорах може виступити Китай.

"Зараз єдине, що ми можемо зробити, це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного ... Він (Китай - Главред) повинен бути співрозмовником за мирним столом. Це одне з питань, яке ми повинні задати собі в Італії та Європі", - сказав Крозетто.

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Він розкритикував військову допомогу Україні, яку надає Європа і назвав це "підливанням бензину у вогонь".

"Всі відмінно підливають бензин у вогонь, але немає жодного пожежника. Нам потрібні пожежники в світі, в якому ООН, яка повинна виконувати цю функцію, втратила її", - цинічно додав Крозетто.

Він також акцентував на тому, що зараз відбувається зіткнення "двох світів". Росія не звертає уваги на людські втрати своєї армії, а для Заходу залишається важливим час, кількість жертв і громадська думка.

Переговори України та Росії

Посол України у ФРН Олексій Макєєв раніше заявив, що замість закликів до перемовин Києва та Москви потрібно зосередитися на зусиллях з виведення російських окупаційних військ з українських територій.

Саме такого кроку треба вимагати від директора РФ Володимира Путіна.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що рішення про перемовини з Росією повинна ухвалювати виключно Україна. Президент Володимир Зеленський сам вирішить, коли розпочати діалог з агресором Москвою і визначить предмет розмови.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вибухнув, мовляв, "умовою" щодо перемовин Києва і Москви. За його словами, діалог може відбутися в разі нібито "врахування законних інтересів РФ" і страхів Москви перед НАТО.

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