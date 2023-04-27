Резніков назвав головну умову відновлення повноцінних переговорів з РФ

Пропозиції про мирні переговори свідчать про слабкі ресурси РФ, упевнений глава МО.

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Олексій Резніков висловився про переговори з РФ / twitter.com/oleksiireznikov, pixabay

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про те, коли буде можливо розглянути питання про переговори з Росією.

Він упевнений в тому, що РФ повинна пройти шлях від країни-агресора, до країни, що розвивається. Про це глава Міноборони зазначив в інтерв'ю РБК-Україна.

Говорячи про пропозицію Еммануеля Макрона про мирний план за участю Китаю, він сказав: "Кожен лідер країни бачить себе зафіксованим в історії – що він у результаті досяг миру. Це вже не мир в одній країні, це мир у світі. Усі хочуть своє лідерство виявити. Якщо Китай сказав: "Ми гравець", відповідно знаходиться гравець, який готовий нас представляти, мовляв: "Ну, давайте поговоримо".

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Разом з тим говорячи про ймовірність переговорів про мир, співрозмовник сказав, що на них повістку диктуватиме Україна.

"Говоритиме: "Ми хочемо, щоб за нашим столом сіли американці, британці, французи, німці, турки, поляки. Ми хочемо, щоб це була коаліція країн, які готові взяти на себе зобов'язання забезпечити нам безпеку завтра". Просто фасилітатор нам не потрібний. Ми впораємося без фасилітатора", — зазначив міністр оборони.

Разом з тим пропозиції про початок мирних переговорів, які звучать останнім часом на міжнародній арені, він назвав свідченням послаблення ресурсів агресора.

"Насправді, коли ви бачите таку кількість союзників, що пропонують, це означає, що Росія мріє про переговори. Вона не знає, як зберегти лице і як закінчити так звану "спеціальну військову операцію" та шукає варіанти", — пояснив глава МО.

Резніков також говорить, що відновлення повноцінного дипломатичного і торгового співробітництва з РФ можливо тільки після зміни правлячого режиму у РФ.

"Однозначно, ні (не при нинішньому режимі в Кремлі, - ред.). Думаю, вже з тими, хто змінить їхній режим. Вони можуть залишитися ідеологічно тими ж, але прізвища будуть іншими і їм буде легше кивати на попередників, мовляв, це вони все зіпсували", — додав він.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні поступитися окупованим Кримським півостровом агресору, щоб покласти край війні з РФ.

Також президент Бразилії закликав до створення аналога "Великої двадцятки" для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ. Крім того, він звинуватив США та ЄС у "заохоченні" війни.

Раніше Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву з приводу війни в Україні, фактично заохотивши загарбницькі дії окупантів РФ.

На думку президента Бразилії, такий крок нібито необхідний для того, щоб покінчити з війною.

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін - ред.) ще вторгся, він повинен подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення", - додав Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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