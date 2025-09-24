Рус
"Ця людина боїться": Зеленський зробив гучну заяву на засіданні Радбезу ООН

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2025, 01:10оновлено 24 вересня, 01:43
Президент заявив, що без підтримки Китаю Росія - ніщо.
Зеленський
Заява Зеленського на Радбезі ООН / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні високого рівня Радбезу ООН.

Трамп боїться переговорів

Він акцентував увагу на тому, що російський диктатор Володимир Путін боїться прямо брати участь у переговорах. Він лише затягує час, використовуючи його для вбивств. Замість Путіна прибула людина, яка не ухвалює реальні рішення.

"Ця людина (Путін - ред.) боїться сісти віч-на-віч з Україною і світом і відкрито зізнатися, що хоче тільки війни. Путін же відправляє делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття, а коли він з'являється за кордоном, у Пекіні чи деінде, то лише для того, щоб виграти час для вбивств, роблячи вигляд, що прагне дипломатії", - сказав президент.

відео дня

"Без Китаю Росія - ніщо"

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що без підтримки Китаю путінська Росія - "це ніщо".

"Тут також представлений Китай, це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай дійсно хотів, щоб ця війна закінчилася, він би змусив Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія - це ніщо", - заявив Зеленський.

Припинення війни

Він додав, що немає жодних ознак того, що РФ повернеться до принципів Статуту ООН. Водночас він обговорив із Трампом "кілька хороших ідей", як домогтися миру. Він сподівається на те, що США підштовхнуть Росію до миру.

"Ми очікуємо, що Америка підштовхне Росію до миру. Москва боїться Америки і завжди звертає на неї увагу", - зазначив Зеленський.

Захист від атак РФ

Зеленський також нагадав, що Україна продовжує розбудову нової архітектури безпеки разом із Великою Британією, Францією та понад 30 країнами в "Коаліції рішучих". Він обговорив із Зеленським та іншими лідерами спільну систему захисту повітряного простору.

"Якби ми могли зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи, яка блокувала б російські ракети і дрони, це змусило б Росію припинити свої атаки з повітря, тому що все могло б бути заблоковано, і Путін був би змушений сидіти тут або в іншому важливому місці і не шукати правду на землі", - сказав президент.

Візит Зеленського до США - що відомо

Як писав Главред, 22 вересня президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською прибули до США. Літак приземлився в Нью-Йорку. Це особисто підтвердив лідер держави.

23 вересня президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Зеленським, а також із лідерами ще десяти держав. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Зеленський підтвердив, що цього тижня відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

18 серпня 2025 року з європейськими лідерами і Зеленським, Дональд Трамп заявив, що готує тристоронню зустріч із президентами України та Росії - Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Трамп також заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним організувати буде нелегко.

