Змінить хід війни: що означає заява Трампа про вихід України на кордони 1991 року

Володимир Зеленський прокоментував зміну позиції Трампа щодо війни РФ проти України та наголосив, що роль президента США може спонукати докорінні зміни.

Що означає заява Трампа про кордони 1991 року / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом

Що означає заява президента США про вихід України на кордони 1991 року

Яка роль Китаю у закінченні війни

23 вересня 2025 року по завершенні двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію в якій розповів про деталі переговорів.

Главред зібрав основні заяви президента України Зеленського щодо війни.

Як Зеленський описав переговори з Трампом

Зеленський зазначив, що на початку зустрічі обговорювалася низка важливих питань, і хоча всі деталі розмови наразі не розкриваються, вона була продуктивною. Особливу увагу приділяли ситуації на фронті, і президент США тепер знає більше деталей, ніж раніше. Він висловив вдячність Трампу та його команді за підтримку.

"Я дав йому інформацію про поточну ситуацію на полі бою, це дуже важливо, бо я хотів цього від самого початку, я хотів, щоб він розумів і відчував те, що ми відчуваємо. Це дійсно була дуже добра розмова. Також ми говорили про мораль російських військових, я також дуже радий, що інформація, яку володіє президент Трамп, є дуже близькою до інформації, яку ми маємо", - вказує Зеленський під час пресконференції, яку транслювало Суспільне.

/ фото: ОП

Зеленський додав, що важливо розуміти, що саме відбувається з противником. Під час зустрічі також обмінялися інформацією про стан російської економіки, яка погіршується, хоча певні джерела доходів у них залишаються. Це, на думку Зеленського, є позитивним для України, адже ресурси Росії витрачаються на ведення війни.

"Тоді як їх економіка наразі перебуває у складному становищі, їм потрібні гроші, їх обсяг зменшується і, звичайно, ми в даному випадку погоджуємося з президентом Трампом про необхідність зупинки закупівлі енергетичних ресурсів від Росії з боку країн", - наголосив глава держави.

Про закупівлю країнами Європи нафти і газу з Росії

Зеленський повідомив, що мав тривалу розмову з прем’єр-міністром Словаччини, однієї з країн, що закуповують газ та нафту. Він зазначив, що існують логістичні складнощі з доставкою енергоресурсів до окремих європейських держав, і хоча вони шукають дешевші способи постачання, зрештою доведеться платити значно більше.

"Доведеться сплатити своєю незалежністю. Ми це чудово усвідомлюємо, оскільки в Україні таке відбувалося достатньо давно. Але ми є сусідами з Росії. Росія продавала Україні дешеві енергетичні ресурси. Це була велика помилка України. Ми були дуже залежними від цього. А після того Росія почала впливати вже на все, на незалежність, на свободу, на виборчі процеси, на парламент, на багато чого. І саме тому я чудово розумію Словаччину. Я думаю, що вони готові шукати альтернативні шляхи, що є добре", - наголосив він.

/ Інфографіка: Главред

Водночас Зеленський підкреслив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан наразі не готовий до таких заходів, що, на його думку, є помилкою, проте не вся країна має сплачувати за дії одного лідера. Він вважає це важливим питання і висловив надію, що президент Трамп зможе вплинути на Орбана, адже добре його знає, а також сподівається, що інші європейські лідери проведуть діалог із угорським президентом.

Що Путін розповідав Трампу

Зеленський розповів, що спочатку Трамп довіряв інформації, яку Путін подавав про ситуацію в Україні, зокрема про нібито швидке захоплення Донбасу та інших територій. Однак у подальших розмовах Трамп усвідомив, що дані Путіна не відповідають дійсності на полі бою, і тепер він більше довіряє Зеленському, оскільки українська розвідка надає точну інформацію партнерам.

"Я думаю, що це очевидно, що у вересні ми деокупували приблизно 360 кілометрів квадратних території і ми контролюємо певну ще кількість російських військових (в оточенні, - ред.). Тобто всі ці аспекти, перший момент, другий момент, дані розвідки, все це, воно має вплив. Європа ближча. Безумовно, вони ближчі, вони більш заглиблені у ситуацію від самого початку війни. Власне, це очевидно причина. Ви ж пам'ятаєте, що казали, що Путін буде намагатися поширити війну. І сьогодні президент Трамп погодився зі мною. Я сказав йому, що він не буде чекати на завершення війни в Україні. Натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі в країнах-членах НАТО, він буде намагатися це зробити", - сказав він.

Зеленський додав, що він не знає, яким способом Путін діятиме далі — через кібератаки чи інші методи. Він зазначив приклади атак на Данію та Норвегію з території Білорусі, а також використання різних типів дронів для перевірки готовності Європи. Незважаючи на це, Україна та її партнери мають повну картину та готові реагувати.

Реакція Зеленського на допис Трампа щодо повернення України до кордонів 1991 року

Відповідаючи на питання щодо допису Трампа, в якому вперше йдеться про можливість повернення України до кордонів 1991 року, Зеленський підкреслив, що Трамп має здатність радикально змінити ситуацію.

"Я не буду ділитися всіма деталями нашої зустрічі... Трамп – це той, хто може змінити докорінно все", - наголосив президент.

/ фото: ОП

Зеленський підкреслив важливість цього моменту, називаючи Трампа "людиною, яка змінює правила гри".

"Я вважаю, що це дуже важливий момент, але сподіваюся, що президент Трамп розбереться з цим. І європейські лідери, я думаю, також проведуть діалог з країнами ЄС з цього приводу. Трамп сам по собі є тим, хто змінює правила гри. Я думаю, що зараз він ближче до цієї ситуації, у світі не так багато гравців, які можуть змінювати правила гри, але він найближчий до цього", – каже він, передає Sky News.

Про роль Китаю у завершенні війни

Водночас Зеленський зазначив, що не відчуває зацікавленості з боку Китаю у завершенні цієї війни.

"Я не знаю, чому. Звичайно, всі ми можемо бути експертами в лапках і можемо сказати, що дивіться це через економіку чи через історію, але ми дійсно того не знаємо. Ми бачимо і відчуваємо, що вони не зацікавлені у завершенні цієї війни. І саме тому я вважаю, що президент Трамп – це той, хто може докорінну змінити цю ситуацію", - стверджує він.

/ Інфографіка: Главред

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки

Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.

"Ми розуміємо, що на сьогодні не знаємо всіх деталей щодо запобіжних заходів", — сказав Зеленський.

За його словами, хоча конкретні деталі ще невідомі, позитивно, що команди обох сторін працюватимуть над певними видами озброєння та дронів, необхідних для реалізації цих гарантій.

