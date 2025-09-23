Рус
Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні

Юрій Берендій
23 вересня 2025, 21:14
690
Президент США наголосив, що економіка Росії перебуває в катастрофічному стані та вказав на необхідність збиття російських літаків в небі над НАТО.
Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні
Трамп оголосив вирок для Росії / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що відомо про оточення тисячі росіян на фронті
  • Який прогрес у досягненні миру в Україні
  • Чи мають країни НАТО збивати російські літаки

23 вересня 2025 року в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН відбувся брифінг між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. На ньому обговорювали ключові питання війни РФ проти України.

Главред зібрав основні заяви президентів країн на брифінгу, який транслював Білий дім.

відео дня

Яка зараз ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку за зустріч та особисті зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни. Він зазначив, що тема є надзвичайно важливою, і коротко поінформував про ситуацію на фронті. Зеленський підкреслив, що українські війська цього місяця звільнили 360 км² території, що є позитивною новиною. Він наголосив на прагненні зупинити війну за підтримки партнерів, обговорити шляхи її завершення, питання гарантій безпеки та подальшу співпрацю з НАТО.

"До речі, завдяки вашій підтримці вони (країни НАТО, - ред.) можуть купувати у Сполучених Штатів зброю для наших солдатів, які за ці місяці зайняли 360 кілометрів і оточили 1000 солдатів. Звичайно, ми хочемо обміняти їх, бо нам у будь-якому разі потрібні наші солдати, але дякуємо, дякуємо нашим солдатам. Ми маємо цю можливість, цю нагоду продовжувати, доки Росія не припинить цю війну, і я сподіваюся, що вони припинять у будь-якому випадку", - вказує він.

Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні
/ Фото: скріншот

Про постачання газу та нафти до Європи

Зеленський підкреслив необхідність посилення тиску на Росію та запровадження нових санкцій. Він висловив сподівання на активніші дії США та Європи й наголосив на важливості обговорення шляхів, як зупинити деякі європейські країни від продовження закупівлі російських нафти та газу.

"Я, до речі, мав розмову з прем'єром Словаччини. Я маю на увазі деякі альтернативні шляхи, і вони підтримають цю ідею. Я не впевнений, що угорці готові, але все в майбутньому. Дякую вам дуже", - додав він.

Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні
/ Інфографіка: Главред

Чи варто збивати літаки РФ, які входять у повітряний простір НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки у разі порушення їхнього повітряного простору. На запитання журналістів, чи підтримує він таку позицію, він відповів ствердно. Водночас, коментуючи своє спілкування з Путіним і питання довіри до нього, Трамп зазначив, що зможе дати відповідь приблизно за місяць.

Чи отримає Україна гарантії аналогічні 5-й статті НАТО

Трамп, коментуючи питання безпекових гарантій для України, зауважив, що ця тема буде обговорена пізніше.

"Ще зарано відповідати на це запитання", - сказав він.

Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні
/ Інфографіка: Главред

Який прогрес у досягненні миру в Україні

Трамп підкреслив, що головним результатом є катастрофічний стан російської економіки, яка фактично занепадає. Він також відзначив успіх України у стримуванні чисельної російської армії, наголосивши, що війна, яку прогнозували завершити за кілька днів, триває завдяки стійкості українських військових та всіх, хто бере в ній участь.

"Вона (війна, - ред.) все ще триває, і це не дуже добре для Росії. Вона мала бути швидкою. Тож, як ви знаєте, Росія не виглядає дуже переконливо, провівши три з половиною роки, три з половиною роки дуже важких боїв, і, схоже, що вона не закінчиться ще довгий час", - стверджує президент США.

Чи підтримають США збиття російських літаків

Трамп зауважив, що рішення щодо збиття російських літаків у повітряному просторі країн НАТО залежить від конкретної ситуації, однак підкреслив силу та згуртованість Альянсу, який посилив свою активність і підняв оборонні витрати з 2% до 5%.

"Трильйони доларів вливаються, і вони платять нам за зброю, яку ми відправляємо, але це був великий день, коли ніхто не думав, що таке може статися. Були країни, які не платили 2%, а тепер вони всі платять 5%. Це великі гроші. Це багато зброї. Вони купують, і вони купують її у нас. Вони купують її у США. Ви знаєте, раніше Байден дав їм все, дав їм 350 мільярдів доларів грошей і зброї. Це багато грошей і багато зброї, а ми отримали за це небагато. Ми дали, ми дали гроші Україні, щоб вона воювала, і ми... Вони довели, що вони дуже хоробрі. Подивіться, вони борються", - додав Трамп.

Він також нагадав, що війна триває вже три з половиною роки, хоча очікувалося, що вона швидко завершиться, адже Росія вважалася великою військовою силою. Водночас Трамп відзначив стійкість і хоробрість українських військових, які продемонстрували мужність і сміливість.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ООН Володимир Зеленський Дональд Трамп Генасамблея ООН Фронт
