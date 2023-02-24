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"Дуже важко. Але робимо все, щоб вистояти": Зеленський провів термінове засідання Ставки

24 лютого 2023, 00:43
ЗСУ слідкують за пересуваннями ворога та підсилюють свої підрозділи там, де це необхідно.
'Дуже важко. Але робимо все, щоб вистояти': Зеленський провів термінове засідання Ставки
Ситуація на фронті складна / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засідання президенту доповіли про ситуацію на українському фронті та поблизу кордону. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, Сирський, Тарнавський, Мо**альов і Наєв ... Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії", - сказав Зеленський.

Він акцентував увагу на тому, що ситуація на сході країни неймовірно важка.

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"Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти", - сказав Зеленський.

За словами президента, на деяких південних напрямках ситуація небезпечна, але контрольована. В Одесі та Чорноморському просторі ситуація також під контролем.

На півночі ЗСУ посилюють свої сили.

"Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось", - додав Зеленський.

Владимир Зеленский
Ситуація на фронті складна / скріншот з відео

РФ спробувала піти у наступ

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що великий наступ Росії вже почався. Він триває на низці напрямків, проте успіхів окупанти не мають. Основна мета російських окупантів полягає в тому, щоб до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, каже Буданов.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, що з початку лютого російські окупанти почали новий наступ. Загарбники активізувалися за чотирма-п'ятьма напрямками, але їхні наступальні дії не носять стратегічного характеру.

У той же час ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука висловив думку, що російські окупанти вже пішли в наступ, але він незабаром почнеться не тільки на Донбасі. Удару варто очікувати з трьох напрямків.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський ставка вторгнення Росії
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