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"Україна точно переможе РФ у війні, можливо цього року": основні заяви Зеленського на пресконференції

24 лютого 2023, 17:34
В України є все, щоб уже цього року перемогти Росію у війні. Але і в нас, і в партнерів для цього є своє "домашнє завдання", наголосив президент.
Владимир Зеленский, украинские военные
Володимир Зеленський проводить пресконференцію у річницю вторгнення РФ/ Офіс президента України, 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Україна точно переможе країну-агресорку Росію у цій війні. Головне для перемоги – щоб наша держава всередині залишалася міцною, а партнери продовжили допомагати і вклалися в обіцяні терміни надання допомоги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності", яка відбувається у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Глава держави наголосив, що дуже хоче, щоб Україна здобула перемогу цього року. За його словами, у нас для цього є все.

"Якщо ми всередині країни будемо залишатися міцним кулаком, а партнери дотримаються усіх термінів, якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу – неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я не думаю. Так, я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все – мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об’єднали усі сили проти цієї навали", – заявив Володимир Зеленський.

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За словами президента, жодна країна світу, крім окремих винятків, не могла б витримати такої навали російських окупантів, а Україна мужньо обороняється.

"Я думаю, що жодна країна світу не може витримати такої навали, такої війни. Думаю, що США могли б, але, на щастя, у них немає кордонів з Російською Федерацією. Україна протистоїть не сама, нам допомагають друзі. За спільні цінності. Щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла. Ми точно розуміємо, чого хоче Путін, чого хоче Кремль, чого хоче військово-політичне керівництво РФ. Тому важливо, щоб кожен з нас сфокусувався і кожен на своєму місці працював", – наголосив Зеленський.

Про формулу миру, запропоновану Україною

Президент наголосив, що Україна робить конкретні кроки. Наша держава ініціювала формулу миру на G20 і презентувала цю формулу, яка містить конкретні кроки.

Зеленський зазначив, що зараз Україна бачить зацікавлення у виконані цієї формули миру і підтримку у світі.

Він подякував іншим державам за те, що вчора, 23 лютого, 141 держава Генасамблеї ООН підтримала мирні ініціативи України.

"Наступним кроком я бачу залучення якомога більше держав для першого установчого саміту. Хочеться, щоб він був результативним. І хочеться дотиснути, щоб він справді був. Там буде велика кількість держав світу. Наше завдання – залучити якомога більше держав, і показати, що ось вона – повага до територіальної цілісності, до Статуту ООН, до життя, до права людей жити. І я вважаю, що чим більше ми залучимо різних країн з усіх континентів світу, тим більшою буде наша підтримка", – заявив Зеленський.

Він зазначає, що формулу миру зробили досить демократичною. Так, окремі держави можуть підтримати, наприклад, окремі пункти або якийсь один пункт.

"І там є фіксація миру або кінця війни. Там є цей пункт. Він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки", – каже президент України.

Якщо вдасться дійти до якогось спільного рішення, то ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни, каже Зеленський. Але до того моменту потрібно виконати усі пункти поваги.

Про налагодження відносин з Африкою і Латинською Америкою

За словами Зеленського, до початку повномасштабної війни в України не було такого міцного кулака підтримки з інших держав. Зараз ця підтримка є. Проте варто налагоджувати стосунки з Африкою та Латинською Америкою.

"Потрібні щоденні інвестиції у світ. Я вважаю, що ми згаяли цей час з початку нашої незалежності, і тому зараз ми воюємо за незалежність. Все це не випадково. Міцного кулака партнерів України не було до цієї війни, і це правда. І я щасливий, що зараз він є. Але когось не вистачає на цій руці об'єднаної підтримки. Я говорю про Африку та Латинську Америку. І я б дуже хотів зробити конференцію країн Латинської Америки та України. Ви знаєте, як мені складно їхати з держави, але на цю зустріч я б поїхав", – сказав Володимир Зеленський.

"Для України єдиний шанс перемогти – це "пахати"

Президент України наголосив, що наша держава багато працювала над тим, щоб низка інших держав не ставилася до війни нейтрально і відсторонено.

За його словами, Україні доведеться "пахати", адже це єдиний шанс перемогти.

"Ми працювали над об'єднанням країн Європи. Є країни з нейтральним статусом. Ми працювали, щоб змінити цю нейтральність на ненейтральність до війни. Це важливі речі, і ми багато над ними працювали – багато, щодня. І ви (журналісти західних видань – ред.) над цим працювали, і Збройні сили. Тому що перемоги на полі бою дають впевненість. Ніхто не любить лузерів – як би це не звучало страшно. Всі хочуть бути переможцями. Це єдиний шанс, як перемогти", – наголосив він.

Про китайський "мирний план"

Зеленський зазначає, що це дуже непогано, що Китай почав говорити про Україну та війну. Але питання у тому, що йде за словами, якими будуть кроки і який результат буде для нас.

"Там (у китайських пунктах, – ред.) є повага до територіальної цілісності, там не вказано в якій країні, але порушено територіальну цілісність нашої держави, але порушено питання про ядерну безпеку – це збігається з інтересами нашої держави, є думки, з якими я не згоден, і весь світ з ними не погоджується. Проте це вже щось, я вважаю, що правильно думати, що там вже є думки, які так чи інакше збігаються з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності та якихось речей безпеки", – каже Зеленський.

Президент України зазначає, що наша держава повинна "у нормальному сенсі" використовувати такий план, запропонований Китаєм.

"Я думаю, що ми повинні в нормальному сенсі це використовувати, і нехай – у тому пункті попрацювати з Китаєм. Чому б і ні? Наше завдання зібрати всіх, щоби ізолювати одного", – наголосив український лідер.

Про те, що війна в Україні почала перезавантаження НАТО

За словами Зеленського, війна в Україні почала перезавантаження Північноатлантичного альянсу. Адже усі зрозуміли, що нинішні системи захисту недосконалі.

"Усі перевірили і зрозуміли, що система не досконала, що треба більш потужні речі. Я не про снаряди говорю – багато вкладається грошей і виділяється з бюджетів. Але кіберпростір, захист від кібератак, інформаційна незалежність. Багато різних речей – дрони, тощо. Багато новітніх технологій. Всі зрозуміли, що всі не універсальні. Ось що відбувається", – сказав президент України.

Він наголосив, що зараз в інших країнах через події в Україні відбувається реформування стану оборонних систем, адже всі побачили, чого можна очікувати від РФ. Зеленський зазначив, що це дуже правильні кроки.

Про неможливість переговорів з РФ

Журналістка Sky News запитала у Зеленського, чи можливі переговори з Росією, чи все вирішиться на полі бою. Президент України на це відповів, що не може бути переговорів з країною-агресоркою після тих злочинів, які російські окупанти вчинили в Україні.

"Усі побачили, як вони (російські окупанти – ред.) вбивають, катують, говорять про ядерні удари, захоплюють атомну станцію, вбивають громадянське населення іранськими дронами. Після такої картини світу, як ви вважаєте, ми, українці, можемо сісти за стіл переговорів з цим усім? Я навіть не знаю що "це"... У нас це називають "рашизм", – сказав Зеленський.

Про свій найстрашніший день

На запитання журналіста, який день за цей рік повномасштабної війни був для президента України найстрашнішим, Зеленський згадав момент деокупації Бучі та інших міст Київщини.

"Це була, напевно, Буча. Те, що я побачив. Момент, коли ми деокупували – було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там – він на землі", – сказав глава Української держави.

Про те, що 5 держав Європи можуть дати Україні літаки

Зеленський заявив, що не тільки Велика Британія і Польща, а й ще три країни Європи можуть почати навчати наших пілотів і дати літаки. Проте президент поки що відмовився називати, про які саме країни йдеться.

"Також ми говоримо сьогодні про літаки – це частина ППО. І наші партнери розуміють, що ми хочемо використовувати це як захист неба, в кінці кінців – інфраструктури і цивільного населення. І тому ми почали важливі кроки вперед. Моя зустріч з прем’єрміністром Британії дає відповідь на питання, чи є в України шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Великою Британією. Сьогодні (24 лютого – ред.) у мене була зустріч з прем’єрміністром Польщі Матеушем Моревецьким – ми відкриваємо можливість навчання на F-16", – розповів Зеленський.

Він натякнув, що диму без вогню не буває, і що навчання українських пілотів – це перший крок до надання Україні літаків.

"У нас є розмови, перемовини і реальне відчуття, що – я не хочу говорити з якими – але ще з трьома європейськими державами у нас буде можливість отримати це навчання і літаки. Ви розумієте, що диму без вогню не буває. Тому навчання – деякий термін для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси, вони складні. Але це і є комплексний захист неба", – заявив Зеленський.

Про те, чи може Китай дати зброю Росії

Зеленський наголосив: він хоче вірити, що Китай не даватиме зброю країні-агресорці РФ.

"Я хочу вірити, що Китай буде на стороні справедливого світу, а це означає на нашій стороні. Я дуже хочу вірити, що Китай не постачатиме зброю Росії. І для мене це дуже важливо, для мене це пункт номер один. Я роблю все, щоб не допустити цього. Краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з РФ, тому що це не чесно і не справедливо", – сказав він.

Про те, чи сів би за стіл перемовин з Путіним за посередництва Ердогана

Президент України сказав, що він нормально спілкується з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, сьогодні розмовляв з ним по телефону і висловив йому співчуття через загибель в Туреччині десятків тисяч людей внаслідок масштабних землетрусів.

Проте, за словами Зеленського, сідати за стіл перемовин з Путіним уже немає сенсу – там немає з ким говорити.

"Він (Ердоган – ред.) знає мою позицію щодо того, що ви сказали – я не сприймаю це. Я звертався до нього ще до війни. Я казав йому – посадіть Путіна за стіл переговорів, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Але він не зміг цього зробити, і не тільки він, хоч він і потужний. А зараз він вважає, що зможе. Нині ми не можемо. Це не та вже людина (Путін – ред.). Там немає з ким говорити", – зазначає Зеленський.

Про непросту ситуацію в Молдові

Український президент наголосив, що РФ може вторгнутися і в інші держави, крім України. Адже Путіну потрібно показувати якісь успіхи на полі бою, а в Україні це не вдається. Тому він шукає країни, де є слабкі місця. Серед таких держав, які у зоні ризику – Молдова.

"Ви знаєте , що наша розвідка перехопила документ. І я привіз цю інформацію до ЄС. Я відразу ж передав цю інформацію Санду (президенту Молдови Майї Санду – ред.). Там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави. Тепер давайте подумаємо, як вони можуть це зробити? Можлива атака з Придністров'я, атака Кишенева. Зараз Росія "вкидає", що ситуація на кордоні України та Придністров’я напружена, що Україна хоче туди зайти", – пояснив Зеленський.

Про підготовку України до деокупації Криму

Зеленський наголосив, що наша держава готується до звільнення Криму від російських окупантів.

"Це залежить від усіх нас. Є військові кроки, ми до них готуємося, ми готові морально, ми готуємося технічно – зброєю, посиленням, формуванням бригад, спрямовуємо людей на навчання. І ми маємо бути готовими. А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. І дай Боже, щоб вони були вдалими", – сказав він.

Про можливість зустрічі з лідером Китаю

Український президент заявив, що планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, це буде на користь нашим державам та безпеці у світі.

"У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не лише у війні, питання в тому, що наші держави зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини. Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність, а отже, має зробити все, щоб Росія вийшла з нашої території. У цьому є повага до суверенітету і територіальної цілісності", – сказав Зеленський.

Річниця вторгнення РФ в Україну

Сьогодні, 24 лютого 2023 року, виповнюється рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором та відстоювати свою землю. Рік був сповнений болю, горя та єдності, й мільйони українців зробили вибір – не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, заявив Володимир Зеленський.

Також президент США Джо Байден у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого звернувся до українців і заявив, що Росія ніколи не виграє цю війну. Він наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться знищити любов українського народу до свободи.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росію очікує новий раунд санкцій до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, для України міжнародні партнери підготували нові рішення щодо військової допомоги.

Нагадаємо, політолог та аналітик Олександр Кочетков зазначав, що російські загарбники у роковини повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, можуть випустити по нашій державі не менше 50 ракет у 5 хвиль.

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