Вже в Україні: Польща підтвердила передачу перших танків Leopard 2

В Україну прибули перші німецькі танки Leopard 2 з 14 тих, які є у розпорядженні польської армії.

В Україну прибули перші танки Leopard 2 / bundeswehr.de

Перші німецькі танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Їх передала Польща. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє RMF FM.

В Україну прибули перші з 14 танків, які є у розпорядженні армії Польщі. Очікується, що під час візиту до Києва про це офіційно повідомить прем'єрміністр Матеуш Моравецький.

Відомо, що останні кілька тижнів на польському полігоні у Свєнтошуві навчалися українські екіпажі.

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Передачу танків підтвердив також президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє tvn24.pl.

"Це перші танки, які прибудуть в Україну з цієї коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку", - сказав Дуда.

Україна отримає танки Leopard від Заходу

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн 14 лютого заявив, що танки Leopard німецького виробництва погодилися передати Україні вісім країн - Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Також повідомлялося, що в уряді Фінляндії поки не прийняли рішення про передачу німецьких бойових танків Leopard для армії України. Там вагаються через те, що мають спільний кордон з країною-агресором РФ. Про це розповіла глава фінського уряду Санна Марін.

Раніше, на початку лютого, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році. Водночас німецький уряд схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє пресслужба уряду ФРН, тепер офіційно дозволено експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

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