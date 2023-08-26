"Це неприйнятно": в Україні розкритикували ЄС через заборону на імпорт зерна

5 країн Європейського Союзу хочуть продовжити заборону на імпорт зерна до кінця цього року.

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Україна критикує ЄС через рішення про заборону зерна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Євросоюзі є кілька країн, які хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця цього року. Серед таких країн Польща, Болгарія, Румунія, Угорщина та Словаччина. Однак подібне є "неприйнятним". Про це заявили в Міністерстві закордонних справ.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня закінчиться дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння та наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів та інші категорії української продукції", - йдеться у повідомленні.

Українська влада закликала ЄС знайти збалансоване рішення. У МЗС акцентували на тому, що лише дух солідарності зможе зміцнити єдиний ринок ЄС.

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Варто відзначити, що в травні цього року 5 сусідніх з Україною країн заборонили продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Транзит вантажів для експорту в інші країни був залишений. Заборона повинна була закінчитися 15 вересня.

"Зернова угода"

Нагадаємо, що Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди". Після масованого ракетного удару по портах в Одесі, де було знищено 60 тонн зерна, диктатор РФ Володимир Путін озвучив свої умови для відновлення зернової угоди.

РФ атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря. Україна знає про плани країни-агресора Росії і відповість Москві належним чином, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Кулеба розповів, що Україна готова піти на ризик і почати експорт зерна. Він зазначає, що повернення до угоди ймовірно не має жодних переваг. Тим часом світові ціни на пшеницю зросли на 9% після російських погроз і виходу з угоди.

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