В Україні запровадили електронний документообіг під час та після проходження ВЛК

Рішення було прийнято, щоб поліпшити якість медичного обслуговування військових під час ВЛК.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-vveli-elektronnyy-dokumentooborot-vo-vremya-i-posle-prohozhdeniya-vvk-10495864.html Посилання скопійоване

В Україні запровадили електронний документообіг під час та після проходження ВВК / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, ua.depositphotos.com

В Україні запровадили електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій. Про це заявила заступник Міністра оборони країни Анна Маляр.

За її даними, рішення було прийнято, щоб поліпшити якість медичного обслуговування військових під час проходження ВЛК, спрощенням процедур обміну медичними документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров'я і ТЦК.

"До сьогоднішнього часу всі документи, пов'язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування або звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що істотно ускладнювало зазначені процеси і створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця ... Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВВК", - повідомила Маляр.

відео дня

Таким чином можна буде відправляти і отримувати такі документи:

Іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров'я;

витяги з наказів військової частини.

Скандали з військкомами

Одеський воєнком Євген Борисов під час повномасштабної війни придбав собі дороге майно за кордоном на мільйони доларів. Після отримання підозри Борисов, вже звільнений зі служби, намагався втекти з України. Затримали Одеського "воєнкома" в Києві 24 липня. Його майно заарештовано.

У зв'язку зі скандалом президент Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку військкоматів і територіальних центрів комплектування.

Національна поліція України на Дніпропетровщині провела обшуки у обласного воєнкома Анатолія Пікало, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

За даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпро.

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати собі будинок. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.