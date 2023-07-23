РФ атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря - Данілов

Україна знає про плани країни-агресора Росії і відповість Москві належним чином, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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План Москви - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником, - Данілов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Нацполіція

Агресор Росія атакує Одесу і Одеську область, тому що намагається ізолювати Україну від виходу до Чорного моря і нівелювати зусилля, спрямовані на перезапуск зернового коридору. Росіяни сподіваються, що світ, мовляв, прийме їхній "зерновий ультиматум" і піде на відновлення експорту аміаку та зніме частину санкцій. У Києві знають про плани Москви і відреагують на її дії належним чином. Тверду реакцію має продемонструвати і світова спільнота. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що країна-окупант Росія намагається ізолювати Україну від Чорного моря і перешкодити планам з відновлення роботи зернового коридору.

Згідно з планами Кремля, повинні бути створені штучні умови загрози голоду в Африці, які мають супроводжуються ризиком посилення міграції в країни Європи. До того ж Москва домагається скасування санкцій, пов'язаних з обмеженнями на експорт.

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"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору". За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського "зернового ультиматуму" - відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень", - пояснив ситуацію Данілов.

За його словами, знищення інфраструктури України, за планами Москви, має зробити світ, мовляв, залежним від російського зерна. У Києві знають про плани окупантів і дадуть гідну відповідь.

"У свою чергу знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування "зернового коридору", має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" путін хоче стати "зерновою надімперією", - додав чиновник.

Секретар РНБО закликав міжнародне співтовариство серйозно відреагувати на дії Росії.

"Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки", - підкреслив Олексій Данілов.

Зернова угода

Країна-окупант Росія вдарила по двох портах в Одесі за два дні після заяви в Кремлі про вихід Москви із зернової угоди. Порти, по яких били російські війська, раніше були задіяні в роботі зернового коридору.

Директор РФ Володимир Путін вибухнув 5 "умовами" Україні для відновлення "зернової угоди". За його словами, Москва готова виконувати свої обов'язки в рамках ініціативи, якщо з Росії нібито знімуть обмеження, спрямовані на заборону експорту зерна і добрив.

Президент Володимир Зеленський 27 липня провів Ставку Верховного головнокомандувача. Український гарант доручив ЗСУ, ВМС і МЗС організувати роботу з перезапуску зернової угоди.

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