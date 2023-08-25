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США таємно послабили санкції проти Ірану - Bloomberg

Ангеліна Підвисоцька
25 серпня 2023, 22:08 оновлено 25 серпня, 22:20
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Іран збільшив обсяг виробництва нафти та продає її Китаю.
Иран, США
США ослабили санкции против Ирана / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

США таємно та неофіційно зняли частину санкцій з Ірану, який передавав Росії ударні дрони для атаки України. Тепер іранська нафта зможе активніше виходити на світовий ринок, чим потіснить російську нафту. Про це повідомляє Bloomberg.

"Місяці таємної дипломатії між двома країнами привели до прогресу в обміні полоненими, розблокуванні заморожених активів і, можливо, навіть у збагаченні Іраном урану. Здається, вони також досягли неофіційної домовленості щодо потоків нафти", – йдеться у матеріали.

Повідомляється, що нині Іран відновив видобуток нафти до найвищого рівня з моменту введення санкцій строком на 5 рік і постачає до Китаю найбільше сирої нафти за останнє десятиліття. Кількість видобутку у найближчому майбутньому збільшиться.

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Це дозволить знизити ціни на світовому ринку та створить конкуренцію на європейському ринку.

Нагадаємо, раніше США розглядали можливість послабити санкції проти Ірану, якщо той розірве з РФ угоду про постачання дронів та деталей.

Співучасть Ірану у війні проти України

Раніше британський телеканал Sky News з посиланням на ймовірний контракт між Іраном і Росією повідомив, що Іран продав країні-агресорці РФ різні типи боєприпасів для повномасштабної війни проти України на більш ніж мільйон доларів США.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Іран має отримати покарання за постачання РФ боєприпасів для вбивства мирних українців. Представник ОП запропонував вдарити по заводах дронів в Ірані.

Президент Володимир Зеленський закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", забезпечуючи Москву безпілотниками. У відповідь в Ірані закотили істерику через жорстке звернення Зеленського. Заяви українського гаранта там назвали "брехливими".

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санкції новини США Іран
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