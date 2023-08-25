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Розгорається скандал: Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо програє парі

Ангеліна Підвисоцька
25 серпня 2023, 23:23 оновлено 25 серпня, 23:28
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Скандал розгорівся нібито через закупівлю курток для військових. Повідомляється, що Україна отримала літні куртки за завищеною ціною замість зимових.
ВСУ, Резніков
Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо програє парі / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков вирішив подати у відставку, якщо програє в парі за участю одного з журналістів відомого видання. Таку обіцянку він дав після того, як був опублікований матеріал про нібито закупівлю літніх курток для ЗСУ замість зимових. Про це він повідомив у коментарі NV.

"Я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - сказав він.

Якщо Резніков виграє, то він пропонує нардепу Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту Михайлу Ткачу звільнитися з "Української правди" і 3 роки не займатися журналістською діяльністю.

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Арбітрами в цьому парі міністр пропонує зробити Комітет з депутатської етики ВРУ і комісію журналісткою етики, а спостерігачами - редакції українських видань. Резніков пообіцяв надати всі документи, докази, факти і матеріали, які стосуються цієї справи.

Варто зазначити, що 25 серпня Українська правда опублікувала розслідування, в якому йдеться, що восени 2022 року Міноборони України нібито уклало контракт з турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ. Одним з власників фірми нібито був племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

"Одним з власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони, і від якої відомство натомість отримало 180 тисяч літніх курток замість зимових за завищеною в кілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - йдеться у розслідуванні.

Скандал з "завищеними цінами" на продукти

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назвою "Тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

У Міноборони заявили, що ЗМІ поширюють відомості з ознаками навмисних маніпуляцій, що вводять в оману.

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Міноборони України Олексій Резніков
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