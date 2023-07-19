Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди"

За словами Путіна, повинна бути відновлена робота аміакопроводу Тольятті-Одеса і розблоковані російські активи.

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Путін заявив умови для зернової угоди / Колаж Главред, фото скріншот з відео, Міністерство аграрної політики

Після масованого ракетного удару по портах в Одесі, де було знищено 60 тонн зерна, диктатор РФ Володимир Путін озвучив свої умови для відновлення зернової угоди.

Путін запевняє, що "готовий розглянути" повернення до угоди, якщо "будуть реалізовані всі без винятку... принципи участі РФ".

Серед цих умов Путін, зокрема, назвав:

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виведення з-під санкцій поставок російського зерна і добрив на світові ринки,

зняття перешкод для російських банків і фінансових інститутів, які обслуговують поставки продовольства і добрив.

"У тому числі мова йде про їх негайне підключенні до міжнародної банківської системи розрахунків SWIFT",- сказав Путін, нагадавши тим самим про відкинуті Москвою пропозиції підключити до SWIFT не сам базовий банк для експорту зерна, Россельхозбанк, а якусь його "дочку", яка була б створена спеціально для цих цілей.

Також йдеться про відновлення поставок в РФ запчастин і комплектуючих для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив, вирішенні питань з фрахтом суден і страхуванням російських експортних поставок продовольства, забезпеченні логістики продовольчих поставок і "безперешкодних умов для розширення поставок російських добрив і сировини для їх виробництва".

В тому числі, повинна бути відновлена роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса і розблоковано російські активи, пов'язані з сільськогосподарською галуззю, нагадав Путін.

"Нарешті, базова умова Росії для повернення до угоди - відновлення її початкової гуманітарної суті",- підсумував він. "Як тільки вони будуть виконані, ми негайно в цю угоду повернемося", - сказав він.

Путін погрожує Україні через зернову угоду / скріншот

Дивіться відео, які умови висунув Путін для продовження "зернової угоди":

Росія вийшла із зернової угоди

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Як заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

Кремль загрожує країнам, які підуть на продовження "зернової угоди" без РФ.

Україна запропонувала Туреччині продовжити "зернову угоду" без участі Москви. Прес-секретар президента країни-агресора Росії Дмитро Пєсков прокоментував, що "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".

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