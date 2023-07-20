"Нам не потрібна Росія": Україна готова піти на ризик і почати експорт зерна - Кулеба

Світові ціни на пшеницю зросли на 9% після російських погроз і виходу з угоди.

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Зернова угода може бути відновлена сказав Дмитро Кулеба / Колаж Главред, фото facebook.com/Ministry.for.restoration, УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова ризикнути і відновити експорт зерна, навіть незважаючи на вихід Російської Федерації з "зернової угоди" і її погрози бити по цивільних кораблях.

"Ми готові йти на будь-які ризики. Я думаю, що наше послання до світу дуже просте: нам не потрібна Росія", - заявив Кулеба в коментарі Time.

За його словами, ризики для цивільних кораблів повинні бути враховані в разі відновлення поставок, оскільки комерційне судно може бути затоплено російською ракетою або міною.

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За словами міністра, в Анкарі і штаб-квартирі ООН також повинні відповісти на питання, чи готові вони взяти цей ризик на свої плечі.

"Якщо ви запитаєте нас, чи готові ви це перевірити? Ми готові. Але ми повинні взаємодіяти з іншими, щоб мінімізувати ризики", - додав Кулеба.

Кулеба зазначає, що повернення до угоди ймовірно не має жодних переваг. Тим часом світові ціни на пшеницю зросли на 9% після російських погроз і виходу з угоди.

"Розірвавши зернову угоду, вони вб'ють двох зайців одним пострілом. За всією цією дипломатичною димовою завісою росіяни просто намагаються заробити більше грошей", - заявив Кулеба.

Росія вийшла із зернової угоди

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Як заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди". За словами Путіна, повинна бути відновлена робота аміакопроводу Тольятті-Одеса і розблоковані російські активи.

Крім того, Кремль загрожує країнам, які підуть на продовження "зернової угоди" без РФ.

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