"Їх б'ють наші, їх просто вбивають": дружини росіян висунулися за чоловіками в Україну

Дружини росіян висунулися за чоловіками в Україну / скріншот з відео

Рідня мобілізованих росіян з Воронежа вирушили до Старобільська Луганської області. Вони хочуть повернути їх додому.

Росіянка повідомила, що її чоловіка після двох тижнів підготовки перекинули на передову під Сватове. Коли "мобіки" потрапили під вогонь, вони "вирішили йти подалі від лінії фронту", пише Дождь .

Всього близько 70 родичів мобілізованих з Курської області вирушили до Старобільська Луганської області за своїми близькими. Раніше вони приїхали у Валуйки вимагати повернення чоловіків з лінії фронту.

Одна з жінок, Вікторія, розповіла, що відступили мобілізованих командування мітило фарбою.

"У перший день, коли їх відправили в Луганськ — він сказав, що першу роту відправили вперед, повернулися звідти всього сім хлопців, після чого ротний намалював їм хрести зеленою фарбою, зв'язав їм руки і почав їх бити. Потім він забрав цих сім хлопців і більше їх ніхто не бачив... їх не б'ють українці, їх б'ють наші, їх просто вбивають. Їх привезли просто як іграшки", - переказує Вікторія слова чоловіка.

"Ми будемо туди просуватися потихеньку, сьогодні у нас дуже погана погода, ми вже все промерзли, туман, але ми будемо просуватися, ми не здамося", – заявила дружина іншого окупанта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові ліквідували високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і відправився воювати проти України. Де і був убитий.

До того на війні в Україні ЗСУ був" демілітаризований " мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Кам'янська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

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