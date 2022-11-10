Залишилася дружина і двоє дітей: у боях за Україну загинув британський десантник-доброволець

У боях за Україну загинув британський десантник-доброволець / сімейний архів Лінгардів, https://ua.depositphotos.com

Британський доброволець у складі ЗСУ, Саймон Лінгард з міста Грейт-Харвуд, графство Ланкашир, помер під час жорстоких боїв з російськими окупантами в минулий понеділок, 7 листопада. Про це повідомляє BBC.

Його рідні характеризують Саймона як "найхоробрішу людину" і "справжнього героя", який відправився воювати з російськими окупантами в Україну ‒ для того, щоб "захистити те, що він вважав правильним".

Представник Форін Офіс (британського зовнішньополітичного відомства) заявив, що максимально підтримує сім'ю Лінгарда, який загинув в Україні.

"Ми постійно в контакті з місцевою владою у зв'язку з його смертю", — додав він.

Стейсі Лонгворт, дружина Лінгарда і мати двох його дітей, розповіла BBC, що він більшу частину свого життя провів на військовій службі і багато років прослужив у парашутно-десантному полку.

Вона сказала, що "просто чекала, коли він скаже мені, що збирається піти", коли почалося російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь.

"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни (1992-93 роки – Главред), поїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", ‒ писали грузинські джерела.

До того білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

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