Залишилася дружина і двоє дітей: у боях за Україну загинув британський десантник-доброволець

Саймон Лінгард, який багато років прослужив у парашутно-десантному полку, пішов воювати з російськими окупантами в Україні і героїчно загинув.
Британський доброволець у складі ЗСУ, Саймон Лінгард з міста Грейт-Харвуд, графство Ланкашир, помер під час жорстоких боїв з російськими окупантами в минулий понеділок, 7 листопада. Про це повідомляє BBC.
Його рідні характеризують Саймона як "найхоробрішу людину" і "справжнього героя", який відправився воювати з російськими окупантами в Україну ‒ для того, щоб "захистити те, що він вважав правильним".
Представник Форін Офіс (британського зовнішньополітичного відомства) заявив, що максимально підтримує сім'ю Лінгарда, який загинув в Україні.
"Ми постійно в контакті з місцевою владою у зв'язку з його смертю", — додав він.
Стейсі Лонгворт, дружина Лінгарда і мати двох його дітей, розповіла BBC, що він більшу частину свого життя провів на військовій службі і багато років прослужив у парашутно-десантному полку.
Вона сказала, що "просто чекала, коли він скаже мені, що збирається піти", коли почалося російське вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь.
"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни (1992-93 роки – Главред), поїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", ‒ писали грузинські джерела.
До того білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.
Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.
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