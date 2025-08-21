Рус
"Є два формати": Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни

Юрій Берендій
21 серпня 2025, 20:54
Для досягнення прогресу можливі двосторонні або тристоронні переговори з РФ та США, проте Москва не має намірів завершувати війну, вказує Зеленський.
Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Зеленський:

  • Є два формати для досягнення прогресу в питанні миру в Україні
  • Росія не демонструє готовності завершувати війну
  • Війну потрібно завершувати

Єдиним реалістичним шляхом досягнення миру залишаються прямі переговори у вузьких форматах. Однак, Росія масованими ударами по Україні та жорсткими штурмовими діями на фронті не демонструє намірів завершувати війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За його словами, існують два реальні формати для досягнення прогресу на рівні лідерів: двосторонній між Україною та Росією та тристоронній за участю України, США та Росії.

Це питання обговорювалося у Вашингтоні, а Путін згадував про нього під час дзвінка Президенту Трампу.

Проте зараз, Зеленський наголошує, що сигнали з Росії є непристойними — вони намагаються ухилитися від необхідності проведення зустрічі, не бажають завершувати війну і продовжують масовані атаки та жорсткі штурми на фронті.

"І ще й запускають ракети по американському підприємству – як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях. Причому зовсім поруч із кордонами Євросоюзу й НАТО – російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Путін розуміє лише силу та тиск. Україна робить і робитиме все необхідне для захисту держави та її людей. Президент США справедливо підкреслює, що це стосується не лише оборони.

Глава держави зазначив, що Україна не зменшує дипломатичних зусиль і продовжує контакти з партнерами, аби перемовини відбулися і були такими, що справді наближають мир.

Який результат переговорів Зеленського в США - думка експерта

Як писав Главред, дипломат, керівник Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що на останню зустріч із Дональдом Трампом Зеленський приїхав із певними "картами в запасі".

За його словами, першою картою була нова українська ракета "Фламінго". Другою картою стала єдність позицій Євросоюзу та його лідерів, а також присутність на зустрічі прем’єр-міністра Рютте. Тому під час зустрічі у Вашингтоні у Зеленського було більше стратегічних важелів, ніж у Трампа.

Огризко не виключає, що саме ці дві "карти" зараз можуть і повинні вплинути на хід війни, причому на користь України, а не Росії.

"Розуміючи це, Трамп, вибачте, "зіскочив із теми" і тепер каже, що його мета - посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, тому що він не може домовлятися за них, і якщо Зеленський і Путін домовляться, далі відбудеться тристороння зустріч із Трампом", - нагадав він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати до НАТО, залишалася нейтральною та не допускала на свою територію західні війська. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з позицією Кремля.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів із російською стороною, якщо це сприятиме завершенню війни.

Водночас, як пише The Washington Post, спроби Путіна схилити США на свій бік у війні проти України обернулися протилежним результатом — під час зустрічі з Дональдом Трампом він значно переоцінив свої можливості.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

