Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Варварський злочин": у Сенаті США погрожують РФ новим потужним ударом

Олексій Тесля
21 серпня 2025, 21:29
82
Під час війни між Росією та Україною РФ викрала понад 19 000 українських дітей.
Ліндсі Грем, Володимир Путін
Ліндсі Грем готує нові санкції проти режиму Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook Ліндсі Грема, скріншот YouTube

Головне:

  • Грем просуватиме визнання РФ державою, що підтримує терор
  • Росія викрала понад 19 000 українських дітей під час війни

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір законодавчо просувати визнання Росії державою, що підтримує тероризм, якщо вона не поверне викрадених в Україні дітей.

"Під час війни між Росією та Україною Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни є підлим і варварським вчинком", - написав він у соцмережі X.

відео дня

Сенатор нагадав, що на початку цього року заявив, що має намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей.

санкции
/ Главред

"Таке визнання зробить співпрацю з Росією Путіна небажаною для інших країн і підприємств", - додав Грем.

Скріншот
/ @LindseyGrahamSC

Переговори про припинення війни: думка експерта

Дипломат, голова Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував поточну ситуацію навколо можливих перемовин про завершення війни.

Він підкреслив, що зараз на порядку денному перебувають два ключові елементи, які здатні змінити хід конфлікту - і не на користь Росії.

"Усвідомлюючи це, Трамп, образно кажучи, пішов від прямих заяв і тепер стверджує, що його завдання - просто організувати зустріч Зеленського і Путіна. Він заявляє, що не може вирішувати за них, а якщо вони зможуть про щось домовитися, тоді вже відбудеться тристороння зустріч за його участю", - зазначив Огризко.

Визнання РФ спонсором тероризму: що відомо

Раніше ЄП визнав Росію державою - спонсором тероризму. Жорстка резолюція ЄП ухвалена у відповідь на ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі України.

Як писав Главред, раніше Сенат США визнав Росію державою-спонсором тероризму. Сенат одноголосно схвалив резолюцію, що закликає оголосити Росію державним спонсором тероризму.

Нагадаємо, видання The Washington Post опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів із президентом США закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Читайте також:

Про персону: Ліндсі Грем

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сенат США Ліндсі Грем
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Варварський злочин": у Сенаті США погрожують РФ новим потужним ударом

"Варварський злочин": у Сенаті США погрожують РФ новим потужним ударом

21:29Світ
"Є два формати": Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни

"Є два формати": Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни

20:54Війна
Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

19:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Алла Пугачова публічно звернулася до Святослава Вакарчука

Алла Пугачова публічно звернулася до Святослава Вакарчука

Останні новини

21:41

Які факти про Крим приховує Кремль і чому - відкриття "ламає" підручники історії

21:29

"Варварський злочин": у Сенаті США погрожують РФ новим потужним ударом

20:54

"Є два формати": Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни

20:52

"Зливають тренера": легенда Динамо жорстко розкритикувала команду перед Лігою Європи

20:28

"Ще давно": Наталя Сумська зробила гучне відверте зізнання

Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погодиЯкою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди
20:18

Ціна встановить новий рекорд: українців назвали терміни подорожчання хліба

19:53

Прості дії восени, і лохина готова до зими: садівниця пояснила, як підготувати кущіВідео

19:37

Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

19:29

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

Реклама
19:19

"Трамп зіскочив": тривожний прогноз ексглави МЗС щодо переговорів про мирВідео

19:10

Як Путін в один день відкинув все, на що сподівався ТрампПогляд

18:53

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

18:52

"Грудень, дощ, бруд, романтики нуль": Омаргалієва розповіла, як Тамерлан освідчувався їй

18:45

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

18:44

В Україні більше не буде ПТУ та "бурс" - чим їх замінять

18:25

Змішувач заблищить краще за новий: простий, але дуже ефективний спосіб очищенняВідео

18:22

Чотири найгірші місця: де не можна вішати дзеркало в будинку

18:00

Неймовірне перевтілення: Тоня Матвієнко стала брюнеткою з кареВідео

17:52

"Таких у світі немає": названо головну особливість української ракети "Фламінго"

17:51

Mastercard запрошує на концерти під відкритим небом і дарує знижки новини компанії

Реклама
17:49

Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спершу зустрілися без нього: деталі від The Guardian

17:44

Татова чи мамина: Positiff показав зблизька обличчя восьмимісячної доньки

17:34

Сильно молодша: екса Джессіки Альби підловили за поцілунками з копією актриси

17:19

З тонною вибухівки: нові деталі виробництва далекобійної ракети Фламінго

17:09

Фонд Андрія Матюхи оголосив про партнерство з "Укренерго" у межах програми захисту ремонтників актуально

17:06

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

16:46

"Усе скінчено": принц Філіп зробив нищівний коментар про весілля принца Гаррі

16:42

Подруга закрутила роман з одруженим чоловіком: історія викликала бурю в Мережі

16:41

Чи буде референдум щодо долі окупованих територій - Єрмак зробив заяву

16:39

Головний секрет ніжного картопляного пюре: чим потрібно замінити вершкове масло

16:37

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВідео

16:32

4 заборони, які в жодному разі не можна порушувати: суворі прикмети 22 серпня

16:26

Де число 76 серед великої кількості чисел 79: тільки найуважніші помітять

16:25

Оля Цибульська похвалилася першим у своєму житті татуюванням

16:16

Звільнили більшу частину: у ЗСУ важливий успіх на стратегічному напрямку

16:12

Як позбутися запаху секонд-хенду: маловідомий, але дієвий метод

15:50

Він був координатором: затримано українця, якого підозрюють у підриві Північного потоку

15:41

Істотний ріст чи різке падіння: чого чекати від курсу валют вже з 25 серпня

15:36

Надя Дорофєєва зізналася, про що шкодує: "Я б хотіла встигнути"

15:27

Смачніше, ніж у магазині: рецепт цукерок всього з трьох продуктів

Реклама
15:23

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

15:03

Заборони, які можуть вплинути на життя: що не можна робити жінкам за датою народженняВідео

14:44

Може бути важчою за людину: в Україні живе гігантська та загадкова рибаВідео

14:40

Нереально: зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як війна вплинула на гумор

14:31

Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

14:21

У Москві назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна: що вимагають від України

14:12

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війнаФото

14:06

Невже "кинули" Трампа: РФ відмовляється виконувати дану США обіцянку, деталі ISW

13:39

Ураження НПЗ та стратегічних об’єктів РФ: Генштаб провів "гучну" операцію

13:38

"Речі можуть бути прокляті": чи можна носити знайдені прикрасиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти