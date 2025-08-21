"Варварський злочин": у Сенаті США погрожують РФ новим потужним ударом

Під час війни між Росією та Україною РФ викрала понад 19 000 українських дітей.

Головне:

Грем просуватиме визнання РФ державою, що підтримує терор

Росія викрала понад 19 000 українських дітей під час війни

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір законодавчо просувати визнання Росії державою, що підтримує тероризм, якщо вона не поверне викрадених в Україні дітей.

"Під час війни між Росією та Україною Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни є підлим і варварським вчинком", - написав він у соцмережі X.

Сенатор нагадав, що на початку цього року заявив, що має намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей.

"Таке визнання зробить співпрацю з Росією Путіна небажаною для інших країн і підприємств", - додав Грем.

Переговори про припинення війни: думка експерта

Дипломат, голова Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував поточну ситуацію навколо можливих перемовин про завершення війни.

Він підкреслив, що зараз на порядку денному перебувають два ключові елементи, які здатні змінити хід конфлікту - і не на користь Росії.

"Усвідомлюючи це, Трамп, образно кажучи, пішов від прямих заяв і тепер стверджує, що його завдання - просто організувати зустріч Зеленського і Путіна. Він заявляє, що не може вирішувати за них, а якщо вони зможуть про щось домовитися, тоді вже відбудеться тристороння зустріч за його участю", - зазначив Огризко.

Визнання РФ спонсором тероризму: що відомо

Раніше ЄП визнав Росію державою - спонсором тероризму. Жорстка резолюція ЄП ухвалена у відповідь на ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі України.

Як писав Главред, раніше Сенат США визнав Росію державою-спонсором тероризму. Сенат одноголосно схвалив резолюцію, що закликає оголосити Росію державним спонсором тероризму.

Нагадаємо, видання The Washington Post опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів із президентом США закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

