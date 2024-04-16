"Чого ми тільки не чули": Зеленський жорстко "проїхався" по Заходу через подвійні стандарти

Президент України обурений тим, як західні партнери захищають Ізраїль, заплющуючи очі на катастрофічну ситуацію в Україні.

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Зеленський розкритикував Захід через відсутність допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розгнівано "наїхав" на західних партнерів, які затягують з військовою допомогою для України.

Зеленський незадоволений тим, що весь Захід допомагав збивати іранські ракети та дрони, які намагалися атакувати Ізраїль, при цьому закриваючи очі на катастрофічну ситуацію в Україні.

"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові "шахеди" та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО щодо захисту неба, постачання систем ППО та ракет до них.

Атака Ірану на Ізраїль і допомога Україні - останні новини

США можуть прискорити голосування за допомогу Ізраїлю та Україні після повітряної атаки Ірану на Ізраїль, написали журналісти Politico. Поки незрозуміло, який саме законопроєкт підтримають американські законодавці.

Україна допомогу від США може отримати до кінця весни, сказав в інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів. На його думку, поки не завершиться передвиборча кампанія в Штатах, ситуація з військовою допомогою навряд чи покращиться.

Палата представників наступного тижня розгляне допомогу Україні, вважає конгресмен-республіканець Майк Тернер. На думку Тернера, усі розуміють, що українці потребують підтримки, оскільки РФ чинить активний військовий тиск.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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