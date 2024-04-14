Допомога на $60 млрд: у Конгресі дали надію стосовно термінів щодо пакета для України

США мають активізуватися і надати Україні зброю, наголосив Майк Тернер.

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У Конгресі прокоментували розгляд допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив про те, що Палата представників США наступного тижня розгляне питання фінансування допомоги Україні.

Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів, підкреслив він у коментарі NBC News.

Він висловив сподівання, що наступного тижня в Конгресі буде переважна підтримка.

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"Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує", - сказав конгресмен.

Водночас він оцінив позицію Дональда Трампа щодо допомоги Україні. Конгресмен каже, що всі в США "дуже близькі до розуміння", що ситуація перебуває в критичній точці.

Додамо, що зі слів Тернера незрозуміло, яку саме версію законопроєкту розглядатиме Палата представників - схвалену Сенатом, чи іншу ініціативу республіканців.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено - у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладено щонайменше до 9 квітня.

Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не затягувати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

Військова допомога Україні від США США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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