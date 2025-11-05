Чому 6 листопада не можна давати гроші в борг: яке церковне свято

Жінкам радять не братися за важку фізичну працю, щоб не нашкодити собі.

https://glavred.net/holidays/pochemu-6-noyabrya-nelzya-davat-dengi-v-dolg-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10712486.html Посилання скопійоване

Яке 6 листопада свято / Колаж: Главред, фото: Freepik

Про що йдеться:

Народні прикмети 6 листопада віщують зиму, врожай і зміну погоди

Заборони та поради: не давати гроші в борг, не вирушати в дорогу

У четвер, 6 листопада,православні християни вшановують пам’ять святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського - мужнього захисника віри, який зазнав переслідувань і мученицької смерті за свої переконання.

відео дня

Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня. Святий Павло народився в Салоніках і почав служіння як диякон у Константинополі. У 337 році його обрали архієпископом, але через конфлікт із аріанськими єпископами та імператором Констанцієм II він неодноразово зазнавав вигнання. Останнє заслання привело його до Кукесуса (Каппадокія), де під час Літургії його задушили власним омофором. Його смерть стала символом незламності духу перед релігійним утиском.

Народні прикмети на 6 листопада

Ясна й холодна ніч - до морозної зими з рясними снігами.

- до морозної зими з рясними снігами. Туман або роса вранці - до щедрого врожаю, особливо зернових.

- до щедрого врожаю, особливо зернових. Сильний вітер - до швидкої зміни погоди.

Що не варто робити цього дня

Не давати й не брати гроші в борг.

Утриматися від великих покупок і далеких поїздок.

Жінкам не рекомендується важка фізична праця.

Що можна і варто зробити

Звернутися до святих зі словами: "Моліть Бога за нас!"

Надіти новий або щойно випраний одяг - це принесе успіх на весь рік.

Усі обіцянки, дані цього дня, вважаються священними - їх слід неодмінно виконати.

Цікаве:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред