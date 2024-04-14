УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Коли США ухвалять пакет допомоги Україні: експерт назвав реальні терміни

Яна Ставська
14 квітня 2024, 13:43
Україна має порушити питання перед Америкою щодо ленд-лізу, вважає Андрусів.
Коли США ухвалять пакет допомоги Україні: експерт назвав реальні терміни
Україна дуже потребує допомоги США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Прохання глави Пентагону Ллойда Остіна до України не бити по російських НПЗ і затримку з виділення допомоги Україні необхідно розглядати в контексті передвиборчої кампанії Джо Байдена і Дональда Трампа напередодні президентських виборів.

Як розповів в інтерв'ю Главреду ексрадник міністра внутрішніх справ і глави ОП, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів, поки не завершиться передвиборча кампанія, Україні на щось особливе розраховувати не доводиться.

"Я думаю, що пакет допомоги буде так чи інакше ухвалено до кінця весни, але якусь реальну допомогу від цього ми не станемо отримувати", - сказав він.

відео дня

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів - політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник глави Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Зараз - боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Андрусів зазначив, що настав час говорити про інші інструменти.

"Наприклад, про той самий ленд-ліз, до якого ми не вдавалися, оскільки нам, звичайно, вигідніше отримувати безповоротну допомогу. Але для того, щоб вистояти проти росіян, нам потрібно на цей період невизначеності погоджуватися на будь-які умови, які дозволять нам отримати озброєння", - вважає експерт.

Україна зі свого боку абсолютно може і повинна порушувати це питання, додав він.

"Тим паче, що ленд-ліз передбачає не тільки надання різних типів озброєння, а й можливість отримання верстатів для його виготовлення. На жаль, у ситуації, в якій ми опинилися, ми мусимо почати розглядати інші варіанти, а не лише очікувати на цей пакет допомоги (хоча його отримання було б для нас найкращим сценарієм)", - відповів Андрусів.

Військова допомога Україні - останні новини на тему

Як писав Главред, Україна може отримати велику суму фінансової допомоги від Євросоюзу. Уже у квітні очікується новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. Варто зазначити, що в березні цього року Україна вже отримала перший транш за програмою Ukraine Facility. Його розмір становив 4,5 мільярда євро.

Напередодні колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги лише у якості позики.

Як зауважував командувач Європейського командування США (EUCOM) генерал Крістофер Каволі, Україна залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки для продовження боротьби проти Росії. А без підтримки ЗСУ можуть програти.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ЗСУ військова допомога війна Росії та України Віктор Андрусів
Реклама

Головне за день

Передача нового комплексу ЗРК Patriot Україні: у ЗСУ назвали ймовірні терміни

Передача нового комплексу ЗРК Patriot Україні: у ЗСУ назвали ймовірні терміни

15:13 Україна
Росія готує нову провокацію на Запорізькій АЕС: що сталось

Росія готує нову провокацію на Запорізькій АЕС: що сталось

14:42 Україна
"Техніка до чогось готується": Гуменюк оцінила загрозу наступу РФ на півдні

"Техніка до чогось готується": Гуменюк оцінила загрозу наступу РФ на півдні

13:16 Україна
Всі головні новини

Популярне

Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я 21017

Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я

4 області можуть взагалі залишитися без світла: експерт назвав моторошний сценарій 5995

4 області можуть взагалі залишитися без світла: експерт назвав моторошний сценарій

Грозові дощі та потужний вітер: у яких областях буде +8 градусів 3242

Грозові дощі та потужний вітер: у яких областях буде +8 градусів

Влупить майже 6-бальний шторм: Україну скоро накриє нова магнітна буря 2975

Влупить майже 6-бальний шторм: Україну скоро накриє нова магнітна буря

Останні новини

16:05

Міська легенда: для чого раніше засипали цукор у бензобак - справжня причина

15:59

Гороскоп на тиждень із 15 до 21 квітня: Рибам - подорож, Овнів підведе здоров'я

15:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня: Ракам - конкуренція, Левам - розтрати

15:13

Передача нового комплексу ЗРК Patriot Україні: у ЗСУ назвали ймовірні терміни

15:04

Експерт спрогнозував, чи підскочать ціни на бензин через обстріли

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - АндрусівДля України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів
14:45

"На Ісуса схожий": Влад Яма кардинально змінив імідж і запустив довге волосся

14:44

Росіяни обрали нову ціль для наступу: ексрадник глави ОП назвав головну загрозу

14:42

Росія готує нову провокацію на Запорізькій АЕС: що сталось

14:29

Як дізнатися розмір трусів: що робити, щоб вибрати максимально зручну білизну

Реклама
13:43

Коли США ухвалять пакет допомоги Україні: експерт назвав реальні терміни

13:42

Серед молоді у Франції 50% готові воювати в Україні заради своєї країни - опитування

13:24

Камалія висловилася про колишнього чоловіка після зливу її знімків із побитим обличчям

13:16

"Техніка до чогось готується": Гуменюк оцінила загрозу наступу РФ на півдні

12:50

Росіяни хочуть загарбати висоти, щоб обстрілювати Лиман: боєць ЗСУ - про просування РФ

12:29

Цибуля не буде псуватись і сохнути місяцями: що потрібно зробити з пакетом

12:18

"Ми шоковані": Кейт Міддлтон і принц Вільям заговорили про трагедію

12:15

У Раді пояснили, як українці зможуть оновити дані без візиту до військкомату

11:57

Фронт в Україні паралізовано, про великий прорив РФ не йдеться: названо причину

11:54

Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня: Сирський розповів про хід боїв

11:29

Клоуна-путініста Куклачева, який закликав бомбити Європу і США, відвезли в лікарню з інфарктом

Реклама
11:16

Загроза оточення міста: РФ кинула всі сили на штурм Часового Яру - офіцер ЗСУ

11:11

"Цей день змінить долю України": коли війна закінчиться - прогнозВідео

10:57

Китайський гороскоп на завтра 15 квітня: Зміям - проблеми вдома, Собакам - осуд

10:56

Ексрадник глави ОП пояснив, чи пов'язані проблеми з Patriot з атаками на російські НПЗ

10:29

"Добрий знак": в Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності

10:18

Гороскоп Таро на тиждень 15-21 квітня: Овен - розбіжності, Дівам - подорожі

09:58

"Заспокойтеся, смітники": нетверезий Галкін жорстко відповів росіянам

09:37

Адвокат пояснила, чи будуть в Україні розсилати вже у квітні електронні повістки

09:26

Гороскоп на завтра 15 квітня: Ракам - важлива угода, Рибам - доленосна зустріч

09:22

150 ракет та 170 дронів: Іран завдав масованого удару по Ізраїлю - є прильоти

09:00

Атаки Ірану на Ізраїль: Байден екстрено скликав лідерів країн "Великої сімки"

08:45

Атака на Ізраїль: США можуть прискорити голосування за допомогу Україні - ЗМІ

08:30

Церковне свято 15 квітня: що не можна робити у день Аристарха, Пуда і Трохима

08:23

Хто з українців залишиться у квітні без пенсій: що сталося

07:44

РФ атакує на трьох напрямках, щоб "збити" можливість України до оборони - ISW

06:51

Буде мир чи війна до переможного кінця?Погляд

03:43

Гороскоп на травень 2024 для Овнів: астролог назвала дати грошового періодуВідео

02:08

Що потрібно зробити 14 квітня, щоб рік був успішним: прикмети дня

02:05

РФ може зібрати 300-тисячний "кулак": розкрито сценарій штурму Харкова

01:35

Іран атакував Ізраїть понад сотнею дронів та ракет: деталі війни на Близькому СходіВідео

Реклама
01:35

"Усе залежить від того, хто раніше збере сили": генерал дав прогноз щодо ситуації на фронті

00:35

Чим не вдова: Кабаєва обнадіяла траурним луком і чорною стрічкою

00:32

"Бавовна" у Луганську: ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту окупантів

00:08

Стало відомо, чому Руслана Писанка приховувала онкологічне захворювання

13 квітня, субота
23:45

4 області можуть взагалі залишитися без світла: експерт назвав моторошний сценарій

23:28

"Наступати буде дуже важко": експерт назвав напрямок головного удару РФ

22:20

Обмежено придатних відправлять на повторні ВЛК: у Міноборони назвали місяць "явки"

21:47

Влупить майже 6-бальний шторм: Україну скоро накриє нова магнітна буря

20:49

Україна може програти у війні цього року: британський генерал розкрив план РФ - ВВС

20:33

Будинок зруйнований вщент: росіяни скинули бомбу на 5-поверхівку в Очеретиному

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти