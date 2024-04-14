Коли США ухвалять пакет допомоги Україні: експерт назвав реальні терміни

Україна має порушити питання перед Америкою щодо ленд-лізу, вважає Андрусів.

https://glavred.net/ukraine/kogda-ssha-primut-paket-pomoshchi-ukraine-ekspert-nazval-realnye-sroki-10557722.html Посилання скопійоване

Україна дуже потребує допомоги США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Прохання глави Пентагону Ллойда Остіна до України не бити по російських НПЗ і затримку з виділення допомоги Україні необхідно розглядати в контексті передвиборчої кампанії Джо Байдена і Дональда Трампа напередодні президентських виборів.

Як розповів в інтерв'ю Главреду ексрадник міністра внутрішніх справ і глави ОП, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів, поки не завершиться передвиборча кампанія, Україні на щось особливе розраховувати не доводиться.

"Я думаю, що пакет допомоги буде так чи інакше ухвалено до кінця весни, але якусь реальну допомогу від цього ми не станемо отримувати", - сказав він.

відео дня

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів - політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник глави Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Зараз - боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Андрусів зазначив, що настав час говорити про інші інструменти.

"Наприклад, про той самий ленд-ліз, до якого ми не вдавалися, оскільки нам, звичайно, вигідніше отримувати безповоротну допомогу. Але для того, щоб вистояти проти росіян, нам потрібно на цей період невизначеності погоджуватися на будь-які умови, які дозволять нам отримати озброєння", - вважає експерт.

Україна зі свого боку абсолютно може і повинна порушувати це питання, додав він.

"Тим паче, що ленд-ліз передбачає не тільки надання різних типів озброєння, а й можливість отримання верстатів для його виготовлення. На жаль, у ситуації, в якій ми опинилися, ми мусимо почати розглядати інші варіанти, а не лише очікувати на цей пакет допомоги (хоча його отримання було б для нас найкращим сценарієм)", - відповів Андрусів.

Військова допомога Україні - останні новини на тему

Як писав Главред, Україна може отримати велику суму фінансової допомоги від Євросоюзу. Уже у квітні очікується новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. Варто зазначити, що в березні цього року Україна вже отримала перший транш за програмою Ukraine Facility. Його розмір становив 4,5 мільярда євро.

Напередодні колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги лише у якості позики.

Як зауважував командувач Європейського командування США (EUCOM) генерал Крістофер Каволі, Україна залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки для продовження боротьби проти Росії. А без підтримки ЗСУ можуть програти.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред